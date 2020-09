Planetario di Padova, tutti gli eventi di ottobre

Il 2020 si conferma un anno di importanti novità per il Planetario di Padova. Oltre agli appuntamenti standard si segnalano nuove proiezioni, un totale rinnovo delle macchine e numerosi eventi speciali tra concerti, conferenze e anniversari.

La struttura si presenta da qualche anno completamente rinnovata nella parte tecnica con nuovi proiettori, nuovi computer di ultima generazione e nuovo software di proiezione (Dark Matter della ditta SkySkan).

Nel 2009 quando fu costruito, completamente digitale con videoproiezione a sei canali era già un sistema d’avanguardia e oggi, dopo dieci anni di attività, con oltre 7.500 presentazioni e più di 300mila visitatori, riapre mantenendo l’ambìto primato tecnologico, completamente rinnovato nella tecnologia, con proiettori di ultima generazione, con nuovi più potenti computer e il nuovo software di proiezione e produzione Dark Matter della ditta SkySkan.

Con il passaggio alla risoluzione a 8K aumenta il livello di dettaglio delle immagini, i nuovi proiettori offrono colori brillanti e grande contrasto e il nuovo software permetterà ulteriori effetti speciali.

Programma

Sabato 3 ottobre 2020, ore 17.30

Live: I buchi neri Filmato: Stars

I buchi neri: Cos’è un buco nero?’ E’ vero che vicino a tali oggetti il tempo scorre in modo diverso? E cosa c’é al loro interno? Andiamo alla scoperta di quello che sappiamo e non sappiamo dei buchi neri in questo live show adatto a tutte le età!

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Domenica 4 ottobre

ore 16

Live: Le favole celesti Filmato: Vacanze nel Sistema Solare

Le Favole celest” è un viaggio/racconto che ci porta a scoprire alcune delle costellazioni più famose e le antiche leggende della mitologia classica ad esse legate. Oltre alla mitologia greca, materia umanistica, troviamo numerosi spunti scientifici (cos’è un pianeta gassoso, cos’è la Via Lattea e cosa invece una nebulosa, come fare ad orientarsi con le stelle).

Vacanze nel Sistema Solare permette di conoscere e vedere molte caratteristiche di ciascun pianeta unendo un pizzico di ironia al rigore delle informazioni scientifiche. A bordo di una astronave, una famiglia proveniente da un altro sistema planetario esplora il nostro Sistema solare. Si parte dalle regioni più esterne e ci si avventura dapprima fra i pianeti gassosi, osservando le loro caratteristiche ed esplorando le loro lune. Attraversata la fascia degli asteroidi, ci si inoltra fra i pianeti rocciosi, sui quali è anche possibile atterrare.

Ma quale pianeta ha le caratteristiche adatte per garantire una bella vacanza ai simpatici protagonisti di questa storia?

ore 17.30

Live: Scopri il cielo con Galileo + Vacanze nel sistema solare (Il Cielo per i più piccoli)

Con le sue osservazioni al cannocchiale, Galileo Galilei ha fatto scoperte rivoluzionarie. Quali? Conosciamole nel corso di questo show pensato per presentare il grande scienziato ai ragazzi della scuola primaria.

Filmato: Terra, Luna, Sole

La luna per i più piccoli... e non solo Live show sulle storie più suggestive e divertenti sulla Luna e le costellazioni.

Terra, Luna, Sole: Effetti speciali e ironia per saperne di più sulla natura del Sole, i movimenti della Terra, le fasi della Luna e molto altro.

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 21

Live: Il cielo di ottobre e osservazioni al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

A seguire osservazione del cielo al telescopio.

In caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato Explore: come riusciamo ad attraccare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Come fanno le sonde a raggiungere gli altri pianeti del Sistema solare? Sembrano imprese ai limiti del possibile ma in pochi sanno che tutto questo è oggi realizzabile grazie all’astronomo Keplero e alle sue scoperte di quattro secoli fa. Con una grafica di ultima generazione, tra storie del passato e speranze del futuro, vedremo cosa scoprì Keplero andando a volte contro le convinzioni radicate della sua epoca, e capiremo come oggi mandiamo sonde e astronauti nello spazio proprio grazie alle sue tre leggi.

Sabato 10 ottobre, ore 17.30

Live: Venere il pianeta proibito Filmato: Explore

Venere il pianeta proibito: un pianeta che ha le fasi come la luna, è grande come la Terra, e ha un’atmosfera che lo rende proibito: andiamo alla scoperta di Venere.Non basta essere un pianeta roccioso, possedere una atmosfera e trovarsi alla giusta distanza dal sole per potere assomigliare alla Terra: lo scopriremo conoscendo Venere, un pianeta davvero inospitale.

Explore: come riusciamo ad attraccare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Come fanno le sonde a raggiungere gli altri pianeti del Sistema solare? Sembrano imprese ai limiti del possibile ma in pochi sanno che tutto questo è oggi realizzabile grazie all’astronomo Keplero e alle sue scoperte di quattro secoli fa. Con una grafica di ultima generazione, tra storie del passato e speranze del futuro, vedremo cosa scoprì Keplero andando a volte contro le convinzioni radicate della sua epoca, e capiremo come oggi mandiamo sonde e astronauti nello spazio proprio grazie alle sue tre leggi.

Domenica 11 ottobre 2020

ore 16

Live: Le favole celesti Filmato: Vacanze nel Sistema Solare

Le Favole celest" è un viaggio/racconto che ci porta a scoprire alcune delle costellazioni più famose e le antiche leggende della mitologia classica ad esse legate. Oltre alla mitologia greca, materia umanistica, troviamo numerosi spunti scientifici (cos'è un pianeta gassoso, cos'è la Via Lattea e cosa invece una nebulosa, come fare ad orientarsi con le stelle).

Vacanze nel Sistema Solare permette di conoscere e vedere molte caratteristiche di ciascun pianeta unendo un pizzico di ironia al rigore delle informazioni scientifiche. A bordo di una astronave, una famiglia proveniente da un altro sistema planetario esplora il nostro Sistema solare. Si parte dalle regioni più esterne e ci si avventura dapprima fra i pianeti gassosi, osservando le loro caratteristiche ed esplorando le loro lune. Attraversata la fascia degli asteroidi, ci si inoltra fra i pianeti rocciosi, sui quali è anche possibile atterrare.

Ma quale pianeta ha le caratteristiche adatte per garantire una bella vacanza ai simpatici protagonisti di questa storia?

ore 17.30

Live: Storie e viaggi con la Stella Polare

Con lo sguardo puntato verso la stella Polare andiamo a scoprire quali sono le stelle che non sorgono e che non tramontano mai, che sono cioè sempre presenti nel nostro cielo.

Dove si trova la stella Polare e come fare a trovarla? Perché sembra restare fissa, ferma in cielo? E le altre stelle? Se lasciamo scorrere il tempo e osserviamo la volta celeste noteremo che intorno alla Polare ci sono stelle sempre presenti in cielo, che non sorgono e non tramontano mai, che non scendono mai sotto l’orizzonte. Quali sono? E sono sempre le stesse, in ogni zona della terra? Lo scopriremo facendo dei viaggi, andando ad esempio al Polo Nord o all’Equatore e vedendo come la stella polare ci aiuti anche a capire a quale latitudine ci troviamo.

Filmato: Stars

Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Venerdì 16 ottobre 2020, ore 21

Live: Il cielo di ottobre e osservazioni al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

A seguire osservazione del cielo al telescopio.

In caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato Explore.

Sabato 17 ottobre, ore 17.30

Live: Il Sistema Solare Filmato: Explore

Il Sistema Solare per la sua vastità e complessità, è un argomento al quale le pagine dei libri di testo vanno decisamente strette. Grazie alla tecnologia del Planetario sarà invece possibile conoscerlo da vari punti di vista: le dimensioni: quanto è esteso e quale unità di misura si usa per calcolare le distanze in gioco? Il Sole: perché obbliga tutti gli oggetti del Sistema solare a girargli intorno? Pianeti rocciosi, con e senza atmosfera; La fascia degli asteroidi; Pianeti gassosi: la mancanza di una superficie solida, le loro lune, i loro anelli; Dopo i pianeti: Plutone e i pianeti nani, gli oggetti della fascia di Kuiper.

Explore: come riusciamo ad attraccare sulla Stazione Spaziale Internazionale? Come fanno le sonde a raggiungere gli altri pianeti del Sistema solare? Sembrano imprese ai limiti del possibile ma in pochi sanno che tutto questo è oggi realizzabile grazie all’astronomo Keplero e alle sue scoperte di quattro secoli fa. Con una grafica di ultima generazione, tra storie del passato e speranze del futuro, vedremo cosa scoprì Keplero andando a volte contro le convinzioni radicate della sua epoca, e capiremo come oggi mandiamo sonde e astronauti nello spazio proprio grazie alle sue tre leggi.

Domenica 18 ottobre 2020

ore 16

Live: Le favole celesti Filmato: Vacanze nel Sistema Solare

Le Favole celest" è un viaggio/racconto che ci porta a scoprire alcune delle costellazioni più famose e le antiche leggende della mitologia classica ad esse legate.

Vacanze nel Sistema Solare permette di conoscere e vedere molte caratteristiche di ciascun pianeta unendo un pizzico di ironia al rigore delle informazioni scientifiche.

Ma quale pianeta ha le caratteristiche adatte per garantire una bella vacanza ai simpatici protagonisti di questa storia?

ore 17.30

Scopri il cielo con Galileo + Terra, luna e sole

Con le sue osservazioni al cannocchiale, Galileo Galilei ha fatto scoperte rivoluzionarie. Quali? Conosciamole nel corso di questo show pensato per presentare il grande scienziato ai ragazzi della scuola primaria.

La luna per i più piccoli... e non solo Live show sulle storie più suggestive e divertenti sulla Luna e le costellazioni.

Terra, Luna, Sole: Effetti speciali e ironia per saperne di più sulla natura del Sole, i movimenti della Terra, le fasi della Luna e molto altro.

Venerdì 23 ottobre 2020, ore 21

Live: Il cielo di ottobre e osservazioni al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

A seguire osservazione del cielo al telescopio.

In caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato Explore.

Sabato 24 ottobre 2020, ore 17.30

Live: Marte il pianeta rosso Filmato: Stars

Marte il pianeta rosso: un punto rosso brilla nella notte. E’ Marte, il pianeta dai mille segreti. Per gli antichi Greci e per i Romani rappresentava il dio della guerra. Per gli scrittori dell’800 era la casa di una civiltà morente pronta ad invaderci...

Alla scoperta di Marte, il pianeta successivo alla Terra. Quanto à grande, perché ha perso parte della sua atmosfera, perché non si è evoluto come la Terra, se c’è stata la vita e il perché potrebbe essere la prossima meta dell’uomo.. Un viaggio tra il passato, il presente e il futuro del pianeta rosso.

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Domenica 25 ottobre 2020

ore 16

Live: Le favole celesti Filmato: Vacanze nel Sistema Solare

Le Favole celest" è un viaggio/racconto che ci porta a scoprire alcune delle costellazioni più famose e le antiche leggende della mitologia classica ad esse legate.

Vacanze nel Sistema Solare permette di conoscere e vedere molte caratteristiche di ciascun pianeta unendo un pizzico di ironia al rigore delle informazioni scientifiche.

Ma quale pianeta ha le caratteristiche adatte per garantire una bella vacanza ai simpatici protagonisti di questa storia?

ore 17.30

Live: I buchi neri Filmato: Stars

I buchi neri: Cos’è un buco nero?’ E’ vero che vicino a tali oggetti il tempo scorre in modo diverso? E cosa c’é al loro interno? Andiamo alla scoperta di quello che sappiamo e non sappiamo dei buchi neri in questo live show adatto a tutte le età!

Stars: Stelle che esplodono, buchi neri, ammassi stellari. Alla scoperta delle stelle con uno dei filmati più spettacolari realizzati per i Planetari.

Venerdì 30 ottobre 2020, ore 21

Live: Il cielo di ottobre e osservazioni al telescopio

Ogni mese un cielo diverso da scoprire e raccontare. Un appuntamento da non perdere per imparare a riconoscere le stelle andando alla scoperta delle costellazioni, dei pianeti e degli oggetti celesti visibili la sera stessa.

A seguire osservazione del cielo al telescopio.

In caso di meteo non favorevole sarà proiettato il filmato Explore.

Sabato 31 ottobre 2020, ore 17.30

SPECIALE HALLOWEEN

I Mostri del cielo

Dalle creature mostruose che si trovano fra le costellazioni, alle fantasie sui temibili marziani fino agli oggetti del cielo profondo che osserviamo oggi...il cui aspetto a volte ricorda qualcosa di inquietante. Vi aspettiamo ad Halloween.

Il Dragone, il cane Cerbero e un grande Scorpione sono costellazioni del nostro cielo che raffigurano creature mitologiche e spaventose, quali sono le loro storie? E perché, verso la metà del 1800, anche Marte, il pianeta rosso, ha cominciato a ispirare una certa inquietudine? Se invece osserviamo l’Universo con i grandi telescopi dei nostri giorni, scopriremo nebulose e galassie che, talvolta, hanno un nome alquanto strano dovuto al loro aspetto: Testa di Strega o Maschera del Demonio. Ma queste somiglianze ci sono davvero? Non resta che scoprirlo con i nostri occhi

Biglietti

Ingresso intero: 10 euro

Ingresso ridotto (per per under 16 e over 65 anni, studenti universitari): 8 euro

L’ingresso è gratuito per gli accompagnatori di portatori di handicap e per i bambini minori di 6 anni, tenuti in braccio.

Attività complementari di osservazione del Sole e delle Stelle: Informazioni in Segreteria

