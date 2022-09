A Padova e provincia torna "Plastic free"

Il 2 ottobre 2022, Plastic Free Onlus torna con il “Sea & River Day” in più di 200 città. Sulle spiagge e sulle rive di tutta Italia, il grande appuntamento annuale dedicato alla pulizia del territorio ha l’obiettivo di rimuovere dalla natura plastica e rifiuti abbandonati vicino le nostre acque, nonché sensibilizzare la coscienza nazionale su questo tema.

Partecipare a questo evento è un'ottima occasione per riflettere sulle piccole e grandi azioni quotidiane che si possono fare per salvaguardare l'ambiente. Per Padova e provincia collelaboranno attivamente all’iniziativa i Comuni di: Padova, Albignasego, Arre, Correzzola, Selvazzano Dentro, Piazzola sul Brenta e Santa Giustina in Colle.

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti, basterà andare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi e registrarsi all’evento di proprio interesse per ricevere tutte le informazioni e unirsi ai volontari di Plastic Free che si incontreranno per rendere la nostra casa un posto migliore e regalare un respiro ai nostri mari.