Plastic free a Padova

Plastic Free Onlus lancia il nuovo evento nazionale e Padova e provincia rispondono positivamente. Oltre 300 appuntamenti da nord a sud, durante il weekend del 9 e del 10 aprile l’associazione Plastic Free è impegnata in tutt’Italia con iniziative di pulizia di spiagge, parchi, fiumi e città. Anche 8 città del padovano saranno presenti nel calendario nazionale:

Ponte San Nicolò, Albignasego, Correzzola, Cittadella, Santa Giustina in Colle, Padova,Boara Pisani e Tribano.

Superare ogni record per il bene del Pianeta. Il 9 e il 10 aprile si svolgerà la 4^ edizione del Cleanup Nazionale Plastic Free con ben 310 appuntamenti in tutto il territorio italiano. L’ultima edizione del 26 settembre 2021 aveva registrato 271 appuntamenti e 243.721 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. Quest’anno l’obiettivo è fissato a 300.000 kg, possibile anche grazie al supporto mediatico di University Network, al supporto di tanti partner e di tutta la community Plastic Free.

Come funziona? La partecipazione è completamente gratuita, basterà cliccare su questo link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi selezionare l’appuntamento che si desidera e aderire gratuitamente. Una volta registrato cosa devo fare? Presentarsi all’appuntamento, nel luogo e all’orario stabilito, munito di guanti da giardinaggio o di pinza telescopica. Salva il numero di telefono del referente, potrà essere utile in qualsiasi momento durante l’evento.

Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza 2 eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio.