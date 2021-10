Plastic free special halloween a Ponte San Nicolò

Il 31 Ottobre 2021 è il giorno che vedrà l’associazione Plastic Free, in collaborazione con Tua Assicurazioni, Flowe, Applogistica e Innova, impegnata a Ponte San Nicolò grazie al patrocinio del Comune, con un appuntamento di pulizia della città a tema Halloween. Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e per la scorsa data Nazionale il 26 settembre, sono stati rimossi dall’ambiente a Ponte San Nicolò ben 150kg di rifiuti, grazie alla partecipazione di 50 volontari tra cui 12 bambini.

Proprio per la grande partecipazione di bambini, Diego Bortolami, referente Plastic Free per i comuni padovani di Ponte San Nicolò e Saonara, ha organizzato un evento a tema Halloween appositamente per i più piccoli. «Non possiamo mettere in pericolo noi stessi e gli altri con il tradizionale trick or treat in cui si suonano i campanelli delle case, ma possiamo comunque travestirci da mostri e divertirci facendo del bene al pianeta», commentano gli organizzatori, che hanno già tutto pronto per questo Halloween alternativo.

Informazioni e contatti

La partecipazione è completamente gratuita, basterà andare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/calendario-eventi/ e registrarsi come volontario per ricevere tutte le istruzioni necessarie.

Il ritrovo è previsto in Piazzetta Ruzzante (via Cavour) Ponte San Nicolò, Domenica 31 ottobre alle ore 14. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. Ogni partecipante riceverà in omaggio uno dei gadget Plastic Free come shopper, cappellini e T-shirt.

