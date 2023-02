A Palazzo Moroni l'incontro "Plasticità nel cervello del topo, dell'uomo...e degli scienziati"

In occasione della nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809), il circolo padovano dell'UAAR (Unione Atei ed Agnostici Razionalisti) in collaborazione con il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) organizza il Darwin Day sul tema "Cervello".

Alle 20.45 di mercoledì 15 presso la sala Paladin di palazzo Moroni, sarà ospite il professor Luca Bonfanti, Professore Associato di Anatomia all’Università degli Studi di Torino e capo del gruppo di ricerca sulla neurogenesi adulta all’Istituto di Neuroscienze Cavalieri Ottolenghi (NICO), presentando al pubblico una lezione su "Plasticità nel cervello del topo, dell'uomo... e degli scienziati". L'evento è patrocinato dal Comune di Padova e dall'Università degli Studi di Padova.

Informazioni e contatti: https://uaarpadova.altervista.org.