Una giornata "in gamba", l'iniziativa ad Abano Terme

Sabato 1 aprile, il Plaza Hotel, insieme a VYTA Longevity by AbanoMed, ospiterà un importante incontro scientifico ed educazionale coinvolgente massimi esperti internazionali da tutti i continenti, nonché importanti rappresentanze multi-specialistiche territoriali.

L'evento è denominato "Science Per Aquam: in vena di Salute" ed è difatti focalizzato sull'evidenza Scientifica dell'utilizzo dell'ambiente acquatico, in particolare per la salute delle "vene" e dei "linfatici" degli arti inferiori.

L'argomento è di significativo interesse per la popolazione in quanto riguarda tematiche di grande impatto sanitario quali le vene varicose, il tromboembolismo (una delle principali cause di decesso prevenibile), il varicocele femminile (argomento di uguaglianza di genere) ed il linfedema ("un'epidemia nascosta" secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità).

L'iniziativa è di ancor maggior rilevanza in un'epoca post-pandemica considerando come il COVID abbia significativamente aumentato il rischio di trombosi venosa.

Di particolare importanza anche l'attenzione che verrà portata nella disamina delle FAKE NEWS rispetto al dato basato sull'evidenza scientifica, secondo un progetto internazionale presentato recentemente all'Expo Universale dalla venous-lymphatic World International Network foundation (www.vwinfoundation.com), NO profit patrocinante l'evento.

La partecipazione è aperta gratuitamente al pubblico che potrà inoltre prendere parte attiva durante discussioni coinvolgenti la popolazione, nonché godere delle prove pratiche all’interno delle piscine termali e di screening vascolari, trascorrendo così una giornata di Salus e "Science" Per Aquam.

Sabato 1 aprile 2023 dalle ore 9

presso Plaza Hotel Piazza Repubblica 23, Abano Terme

Al fine di garantire la massima fruibilità in sicurezza degli ambienti termali, nel continuo rispetto delle norme anti-COVID, si raccomanda agli interessati di prenotarsi contattando l'Organizzazione dell'Evento (congressi@avenuemedia.eu) in quanto l'iniziativa conterà un numero limitato di partecipanti.

Per maggiori informazioni:

Website www.vwinfoundation.com/other- meeting/

Mail congressi@avenuemedia.eu Tel. 051 6564300

