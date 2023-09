A Villa Selvatico "Le pleiadi e gli dei del cielo" in collaborazione con il Planetario di Padova

La Luna innamorata, Giove re degli dei, Saturno padre despota e le Pleiadi trasformate in stelle per fuggire dallo spasimante Orione. In questa serata speciale l’astronomo Luca Nobili racconterà i miti legati a queste figure e spiegherà con immagini proiettate cosa sono realmente i pianeti e le stelle.

Marco Bregolato accompagnerà i partecipanti all’osservazione del Cielo a occhio nudo e al telescopio, per ammirare i dettagli della Luna, Saturno con i suoi anelli e l’ammasso stellare delle Pleiadi.

Data: 26 settembre 2023 dalle 21 alle 23

Location: Villa Selvatico, Viale Sant'Elena, 36 - Battaglia Terme(PD)

In caso di meteo non favorevole per l’osservazione, verrà prolungata la parte di spiegazione all’interno.

