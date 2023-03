“Poenta e renga” la festa con tante degustazioni a Padova, zona Ghetto

Prezzo non disponibile

Una grande festa “Poenta e renga” domenica 26 marzo 2023 a Padova in centro storico tra le vie del Ghetto Ebraico, via Gregorio Barbarigo e via Vescovado una “domenica ecologica” senza traffico.

Erano gli anni ‘50, il dopoguerra, un gruppo di amici, commercianti che operavano nel Ghetto Ebraico di Padova, decisero di organizzare una festa denominata “Poenta e renga”. Ognuno offriva qualcosa. All’evento partecipavano tutti gli amici e i residenti. Un grande successo che si ripeterà per circa 70 anni, visto che la manifestazione si svolgeva ogni anno a novembre, sospesa da circa due anni a seguito del Covid e per l’impossibilità, da parte dei vecchi organizzatori, di continuare a organizzarla.

È un piatto tipico veneto, a base di pesce e polenta che faceva parte della tradizione povera contadina. Chi non ricorda il bellissimo film “L’albero degli zoccoli’ di Olmi che descriveva la povertà e la fame nelle campagne dove si mangiava solo polenta e si toccava l’aringa, appesa ad un filo, per insaporirla. La renga sotto sale, cotta, preparata, lasciata sott’olio di oliva con delle spezie, accompagnata dalla polenta brustolita.

Alcune trattorie/ristoranti presenti in Ghetto, via Barbarigo e via Vescovado, parteciperanno all’evento e daranno il loro contributo alla realizzazione della festa, nel loro menu proporranno uno o più piatti di vecchie ricette con l’aringa.

Lungo le vie del centro storico ci saranno dei punti di ristoro per degustare questo piatto assieme al vino dei Colli Euganei. La manifestazione è ideata e prodotta dall’ Associazione Roccadacqua in collaborazione con l’Associazione Contrada del Castello e alcuni ristoratori e con il contributo dell’Assessorato al commercio e alle attività produttive del Comune di Padova.

