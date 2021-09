I LOVE POKE apre a Padova nel Centro Commerciale Giotto

Il poke originale n1 in Italia apre il suo 55esimo store all’interno del centro commerciale Giotto di Padova! I LOVE POKE vi aspetta con le sue bowl pronte per essere personalizzate scegliendo tra pesce freschissimo e ingredienti esotici! Lo trovate aperto tutti i giorni dalle 11.30 in poi.

Cos'è il poke?

Il poke è la pausa pranzo o la “cena veloce” ideale per l’estate, grazie alle sue ricette create con ingredienti sani e genuini, che lo rendono un mix perfetto ed equilibrato sia per un pasto estivo, fresco e leggero, sia per mantenere un’alimentazione dal giusto apporto calorico per curare al meglio la propria forma fisica, senza sgarrare, ma sempre con gusto.

Una tendenza partita dal 2017

L’intuizione di portare in Italia il piatto hawaiano più famoso al mondo si deve a una giovane coppia di imprenditori che, dopo una vacanza in California nel 2016, decise di aprire a Milano la prima pokeria d’Italia con il marchio “I LOVE POKE”: era il “lontano” ottobre 2017 e si inaugurava così una tendenza che in poco più di tre anni ha conquistato decine di migliaia di estimatori.

La storia

I due giovani pionieri del poke hawaiano in Italia (compagni non solo nel lavoro, ma anche nella vita) si chiamano Rana Edwards, newyorkese con “il pallino” per l’alimentazione sana, laureata con lode in Farmacologia, un Dottorato in Chimica Farmaceutica e un Master in Nutrizione ad Harvard trasferitasi a Milano per conseguire un dottorato di ricerca in Nanobiomed; e Michael Nazir Lewis, milanese, laureato in Economia a Londra e cresciuto in una famiglia che da oltre trent’anni opera nella ristorazione.

Le particolarità del piatto

Questo salutare e appetitoso mix di cereali, pesce crudo, ortaggi e frutta (che altro non è che il pasto quotidiano dei pescatori hawaiani) è apprezzatissimo dai fan dell’alimentazione sana e del fitness: è infatti la semplicità, insieme alla combinazione di sapori, a fare del poke un piatto non solo sano, ma anche gustoso e ricchissimo di vitamine e sali minerali, preziosi alleati del sistema immunitario.

Orari

Continua così l’inarrestabile tendenza globale della poke-mania! Lo store è aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 23 con orario continuato.

Data apertura

10.09.2021

Dove

Centro commerciale Giotto, Via Venezia 61

Info web

https://ilovepoke.it/

@ilovepoke.official

