"Pole Vault Convention - Pole Vault Competition", iniziative di salto con l’asta al Palaindoor

L'Asd Multisport & fun, in collaborazione con la Corpo libero, organizza due giorni dedicati al salto con l'asta: workshop e una gara regionale open.

Nella Convention cinque dei migliori allenatori europei e mondiali affrontano diversi temi riguardanti le fasi essenziali di questa difficile ma spettacolare disciplina.

Tra di loro anche Vitaly Petrov, il miglior allenatore di salto con l'asta della storia capace di vincere tre diversi ori olimpici con tre diversi atleti, senza contare i 30 record del mondo ottenuti dai suoi allievi. Aperta a livello globale, la convention, si tiene in lingua inglese, prevede anche la diretta via Zoom per chi non ha la possibilità di essere presente.

Il giorno successivo si svolge l'ultima gara dell'anno e la prima della nuova stagione. Una competizione aperta a tutte le categorie, dai più giovani ai più esperti e segue il format dell'evento tenutosi all’antico Anfiteatro romano di Padova quest'estate.

Si inizia la mattina dalle misure più basse fino a raggiungere la gara dei Top five, i cinque migliori atleti e atlete iscritte alla competizione e Mathieu Collet, vincitore della gara davanti alla Cappella degli Scrovegni ad agosto, dal record personale di 5.73.

L’evento è patrocinato dal Comune di Padova e si tiene al Palaindoor Padova, viale Nereo Rocco - Padova.

Programma

Mercoledì 29 dicembre, dalle ore 8.30 alle 20.30

Pole Vault Convention

Pole Vault Competition

Per conoscere le modalità di partecipazione consultare il sito https://www.polevaultgame.com/

Per informazioni

