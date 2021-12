"Polenta dura e formaggio stagionato", reading teatrale di testi di Mario Rigoni Stern

Venerdì 17 dicembre presso Villa Pisani di Monselice alle 21.30 si terrà "Polenta dura e formaggio stagionato", un reading teatrale di testi di Mario Rigoni Stern. Il reading è a cura di Carichi Sospesi, con Marco Tizianel e Paolo Esposito, musiche suonate dal vivo di Nicola Lotto, regia di Marco Caldiron. Così gli artisti parlano di come è nato questo reading: "Un legame strettissimo, quasi simbiotico, lega Mario Rigoni Stern ai suoi boschi e per noi è stata una piacevolissima scoperta trovare tanta poesia e scrittura nobile tra le pagine di alcune dei suoi ultimi libri. Abbiamo così scelto di allontanarci per un po’ dai racconti di guerra del vecchio sergente per addentrarci con lui nella natura, tra le stagioni. Che poi la guerra rispunta sempre fuori tra le pieghe della memoria, perché impronta indelebile che ha segnato l’autore e tutta la generazione di ragazzi dall’altopiano.".



«A fine marzo, nelle ore più calde del mattino, la maestra Elisa invitava Matteo ad aprire le finestre e la primavera arrivava gonfiando le tende come vele di nave. Dentro l’aula giungeva l’odore della terra e del letame sui prati, il canto delle allodole, i passi di un cavallo, il rumore del carro». (da Stagioni di Mario Rigoni Stern).

Al termine, è previsto, per chi desidera fermarsi, un momento di incontro, con un bicchiere di vino.

Informazioni e contatti

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite: https://bit.ly/30gGzeY.

Ingresso 6 euro con tessera EMM(Euganea Movie Movement). Sarà possibile tesserarsi nella serata dell'evento senza costi aggiuntivi.

Tutti gli eventi verranno svolti nel rispetto delle normative antiCovid19, assicuriamo il rispetto del distanziamento all’interno dei nostri spazi e sarà obbligatorio essere provvisti di Green Pass rafforzato ed indossare correttamente la mascherina.