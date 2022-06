Pollini in Jazz, quattro giorni di concerti esclusivi ai giardini dell’Arena

I Giardini dell’Arena di Padova si colorano di jazz grazie all’esclusivo festival nato dalla collaborazione fra il Conservatorio “Cesare Pollini” e le associazioni culturali Fusmart e Mame. Il cartellone 2022 di “Pollini in Jazz”, diretto dal prof. Michele Polga, propone quattro serate in grado di tracciare un ritratto dei principali volti del genere musicale.

Da venerdì 1 a lunedì 4 luglio, alle 19.45 e alle 21.30, ogni giorno sul palco un concerto a cura degli studenti e un altro con formazioni composte da nomi del panorama nazionale e docenti del Conservatorio.

Venerdì primo luglio

Si comincia dunque il 1 luglio (19.45) con il Pollini Fusion Ensemble degli studenti Folake Oladun, voce, Leonardo La Valle, piano, Dario Ciraulo, chitarra, Carlo Nocera, keyboards, Federico Lincetto, basso, Daniel Baiocchi e Tommaso Loteni, batteria. L’ensemble eseguirà composizioni dei grandi protagonisti dell’evoluzione musicale nata negli anni 1970, da Wayne Shorter e Joe Zawinul agli Yellowjackets.

Alle 21.30 segue il programma “Jazz 70+”, con Michele Tino, sax, Francesco Fiorenzani, chitarra, Andrea Lombardini, basso elettrico, Davide Ragazzoni, batteria. Nei Settanta il jazz ingloba suoni e ritmi da generi come soul, rhythm and blues, rock e funk. Il gruppo presenterà musiche dei grandi autori che hanno sperimentato in questa direzione (Miles Davis, Herbie Hancock, Joe Henderson, Wayne Shorter, Tony Williams).

Sabato 2 luglio

Sabato 2 luglio (ore 19.45) si apre con il Pollini Classical Jazz 4tet di Tommaso Bullo, sax alto, Giuseppe Dato, pianoforte, Federico Lincetto, contrabbasso, e Francesco De Tuoni, batteria: quartetto nato in seguito alla commissione da parte del Direttore del Conservatorio Elio Orio di una riscrittura del Concerto in re minore per due violini e orchestra BWV 1043 di Bach.

Nella seconda parte di serata (21.30) Francesco Diodati, chitarra, Michele Polga, sax, Simone Graziano, pianoforte, Paolino Dalla Porta, contrabbasso, e Roberto Gatto, batteria, si produrranno nella performance dal titolo “No Matter What”: ognuno dei musicisti proporrà un brano originale in linea con la propria personalità. La band vede la presenza di due colonne portanti della storia del jazz italiano quali Gatto e Dalla Porta.

Domenica 3 luglio

Domenica 3 luglio si esibirà prima (19.45) il Pollini Jazz Ensemble diretto dal docente Cristiano Arcelli e comprensivo degli studenti Tommaso Bullo, sax alto, Simone Ficicchia, sax alto, Riccardo Caroni, sax tenore, Antonio Spagnolo, sax tenore, Giulio Dalla Mora, sax baritono, Giuseppe Dato, pianoforte, Simone Bortolami, chitarra, Federico Lincetto, contrabbasso, Emilio Angelone e Tommaso Loteni, batteria. Il repertorio è incentrato su alcuni classici di Benny Carter composti negli anni 1950.

Il concerto successivo (21.30) vedrà il Marcello Tonolo 4tet, composto da Marcello Tonolo, piano, David Boato, tromba, Domenico Santaniello, contrabbasso, e Mauro Beggio, batteria, impegnato nel programma “Skrjabin in jazz”, che fa seguito al progetto di riscrittura jazzistica di Tonolo di alcuni brani di Alexander Skrjabin.

Lunedì 4 luglio

Lunedì 4 luglio si apre con il Pollini Song Trio (ore 19.45) di Irene Lovato, voce, con Simone Bortolami, chitarra, e Federico Lincetto, contrabbasso, che proporrà “Canzoni”: un omaggio alla canzone d’autore e ad alcune tra le più grandi voci della musica italiana.

Chiude “Pollini in Jazz” (21.30) il concerto “The American Songbook” con Claudia Pantalone, voce, Max Ionata, sax, Francesca Tandoi, piano, Stefano Senni, contrabbasso, Nicola Angelucci, batteria. Nel repertorio di song americane proposto dal quintetto i brani “Lush Life” di Billy Strayhorn, “Slow Hot Wind” di Henry Mancini e “Some Other Time” di Leonard Bernstein.

La “Preview” giovedì 30 giugno

Il festival avrà una data “Preview” giovedì 30 giugno con l’esibizione del trio guidato dalla chitarrista Eleonora Strino e completato da Alberto Zuanon, contrabbasso, e Pietro Valente, batteria.

Ingresso

I concerti sono ad accesso gratuito (con offerta libera). Le sedute sono ad esaurimento posti. Ingresso da via Porciglia. Sarà presente un servizio food and beverage. In caso di pioggia i concerti dei giorni 1, 2 e 3 luglio si terranno all’Auditorium Pollini. I concerti del 30 giugno e 4 luglio non saranno recuperati.

