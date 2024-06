“Pollini in jazz”: il festival ai giardini dell’arena che accende l’estate padovana

Per il Conservatorio “Pollini” il binomio “estate e jazz” è una regola che si traduce in uno dei festival “en plein air” più attesi dell’anno: un appuntamento tutto padovano (ma di richiamo non solo territoriale) che rappresenta il simbolico fischio d’inizio della bella stagione e delle giornate cittadine da vivere fino in fondo, invitando il pubblico a rinfrescarsi nella natura esclusiva dei Giardini dell’Arena e ad immergersi in una maratona di note, suoni e ritmi della tradizione afroamericana (e delle sue declinazioni), a cura di docenti e studenti del Dipartimento Jazz dell’Istituto, coadiuvati dalla presenza di importanti ospiti. Questo e molto altro ancora è “Pollini in Jazz”, brand inaugurato nel 2021, progettato e realizzato in collaborazione con le associazioni culturali Mame e Fusmart Mutaforma, che corona la sua quarta edizione con una tre giorni di grande musica dal vivo in un ampio spettro di “voci”, in programma da venerdì 28 a domenica 30 giugno.

Il cartellone, fin dagli albori diretto dal prof. Michele Polga, insegnante di Saxofono e coordinatore dell’area jazz, decide nuovamente di mettere “al centro” del Festival la qualità del Dipartimento attraverso i talenti che vi insegnano (tutti nomi che calcano palchi internazionali e che compaiono in incisioni blasonate), le formazioni di spicco nate in seno al Conservatorio e i migliori studenti, certamente senza rinunciare alle guest star.

La giornata di apertura, vedrà esibirsi alle 19.45 il gruppo Students B2, composto dagli studenti del secondo anno di Biennio Giancarlo Blando, chitarra, David Minotti, voce, Leonardo Pianoforte, sax tenore, Antonio Spagnolo, sax tenore, Giuseppe Dato, pianoforte, Augusto Veronese, contrabbasso, e Luca Roveran, batteria, e alle 21.30 la Pollini Jazz Faculty, insegna sotto la quale si riuniscono in formazione variabile i docenti, in questo caso Cristiano Arcelli, sax contralto, Michele Polga, sax tenore, e Simone Graziano, pianoforte, che proporrà il programma “Post-bop: originals & contemporary”, invitando sul palco Stefano Senni, contrabbasso, e Alessandro Paternesi, batteria, valenti jazzisti attivi in ambito internazionale, entrambi insegnanti al Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara. «Si offrirà una visione contemporanea di uno dei momenti più importanti del jazz, il be-bop», spiega il direttore artistico Polga. «I brani sono firmati dai vari membri della Faculty, a volte usando la tecnica del “contrafact”, in sostanza usando la griglia armonica di uno standard per scrivere nuove musiche ed arrangiamenti: tutti i più grandi jazzisti lo hanno fatto, compreso Charlie Parker. Si tratterà di un jazz dalla sonorità piuttosto moderna e coinvolgente».

Locandina Pollini in Jazz 2024

Sabato 29 ci sarà un solo set e la serata prenderà avvio direttamente alle ore 21.30, protagonista la Pollini Big Band diretta da Massimo Morganti su proprie riscritture di standard, con superospite al sax tenore Francesco Bearzatti. Commenta Polga: «Altro momento imperdibile è la seconda data del Festival, con l’orchestra jazz del Conservatorio che suona gli arrangiamenti di Morganti, uno dei più importanti arrangiatori del panorama jazzistico italiano, con una guest star come Bearzatti, sassofonista di fama internazionale dedito alle musiche di ricerca che nel corso della sua scintillante carriera ha sempre privilegiato le contaminazioni tra jazz e rock». Pollini Big Band: Irene Lovato, voce, Tommaso Bullo, sax alto, Antonio Spagnolo, sax alto, Leonardo Pianoforte, sax tenore, Giacomo Polato, sax tenore, Mattia Salmaso, sax baritono, Matteo Pontegavelli, tromba, Antonio Macchia, tromba, David Boato, tromba, Edoardo Oseli, tromba, Beppe Calamosca, trombone, Paolo Mancini, trombone, Giulio Tullio, trombone, Felicia Porter, trombone basso, Giancarlo Blando, chitarra, Giuseppe Dato, pianoforte, Augusto Veronese, contrabbasso, Luca Roveran, batteria. Si chiude dunque domenica 30 giugno, offrendo set distinti e musica dall’orario dell’aperitivo fino alla seconda serata. Alle 19.45 sono attesi questa volta gli studenti del primo anno di Biennio, gli Students B1 Francesco Socal, sax tenore, Alberto Lincetto, pianoforte, Jacopo De Paolis, basso elettrico, Lorenzo Di Rocco, basso elettrico, Massimiliano Barbieri, batteria, e Simone Cavina, batteria. Alle 21.30 invece comincia lo speciale tributo del “Pollini” a Max Roach (1924-2007), batterista e musicista fondamentale nella storia del jazz di cui ricorre il centenario della nascita. Dice Polga: «Assieme a Charlie Parker e a Dizzy Gillespie Roach è stato uno dei primi esponenti del be-bop, corrente che in un qualche modo voleva riprendersi il diritto che la musica jazz appartenesse alla comunità afroamericana. Roach più di tutti, con la moglie Abbey Lincoln, formidabile cantante, è sempre stato molto impegnato politicamente sul fronte dei diritti civili, come portavoce dell’integrazione razziale, l’album “We Insist! Max Roach’s Freedom Now Suite” ne è il manifesto e ad oggi rimane un simbolo». Sulla scena salirà dunque prima il Drums tribute guidato dal docente di Batteria jazz Davide Ragazzoni e comprendente altri sei elementi: Luca Roveran, Simone Cavina, Tommaso Loteni, Giovanni Facecchia, Massimiliano Barbieri, Valentina Monsurrò. In totale sette batterie sullo stesso palco per un “racconto” dello stile di Roach, con le frasi famose, i ritmi (come ad esempio il calypso), i tempi dispari e tutte le innovazioni apportate al linguaggio della batteria, che con lui diventa uno strumento musicale, non solo ritmico, e con parti soliste effettive e non più soltanto di riempitivo. A seguire, in omaggio alla produzione di Roach con la moglie, le sette batterie entreranno in dialogo con il Vocal ensemble diretto dalla docente Veronica Fornararo, a cui si uniranno le voci di Elisa Barnabò, Rossella Borga, Mila Casadei, Giovanna Castellaro, Irene Lovato, Antonio Macchia, Lorenzo Maraga, Rossana Mazzoni, Francesca Messina, David Minotti, Perla Palmieri, Annalisa Paolin, Eleonora Rosa, Natalì Rossato, Luisa Rizzotti, Greta Santin, Romni Scoma, Francesca Suma. Conclude la serata e il Festival il programma dal titolo “We insist - Max Roach legacy”, composto dai brani che hanno reso grande il batterista, sia dal punto di vista compositivo che interpretativo, la Pollini Jazz Faculty nella formazione con Veronica Farnararo, voce, David Boato, tromba, Max Ionata, sax tenore, Marcello Tonolo, pianoforte, Marc Abrams, contrabbasso, e Davide Ragazzoni, batteria. I concerti sono ad accesso gratuito con offerta libera. Le sedute sono ad esaurimento posti. Ingresso da via Porciglia. Sarà presente un servizio food and beverage. In caso di pioggia i concerti si terranno all’Auditorium Pollini.

