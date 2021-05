“Pollini on air”: una settimana tra fiati e chitarra classica

Non si fermano i concerti in diretta streaming di “Pollini On Air”, la rassegna web a cura degli studenti dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio di Padova “Cesare Pollini”, in programma ogni martedì e giovedì alle ore 18.30 attraverso la pagina www.facebook.com/ Conservatorio.Pollini.Padova e il canale YouTube "Spettacoli Conservatorio Pollini PD".

I prossimi due appuntamenti, coordinati rispettivamente dai proff. Vincenzo Montemitro (Dipartimento di Fiati) e Paola Muggia (Dipartimento di Archi e corde), continuano l’excursus sonoro e artistico delle discipline attive presso l’Istituto musicale padovano.

Martedì 11 maggio

La prima proposta, martedì 11 maggio, vedrà sul palco dell’Auditorium Pollini l’ensemble di fiati composto da Riccardo Alberti, Edoardo Gazzetta, Silvia Moro, Costanza Pennucci, Damiano Servalli, Fabiana Sini e Filippo Tosolini (corni), Roberto Del Ben e Giacomo Zorzetto (trombe) e Federico Pasquino (pianoforte) impegnato nella rilettura di brani della tradizione classica e operistica: “The Little Negro” di Claude Debussy (1862-1918), incursione nel genere afroamericano del ragtime del compositore francese, Valzer in fa di Giuseppe Verdi (1813-1901), composto per pianoforte e famoso nell’orchestrazione di Nino Rota per la colonna sonora de “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, “La Spiritata” e Canzon seconda da Canzoni per sonar a quattro di Giovanni Gabrieli (1557-1612), “La Danza” di Gioacchino Rossini (1792-1868), celebre tarantella napoletana “à la Rossini” compresa nella raccolta “Les soirées musicales”, e il “Nessun dorma” dalla “Turandot” di Giacomo Puccini (1858-1924).

Giovedì 13 maggio

Giovedì 13 maggio, sempre alle 18.30, il duo formato da Chiara Zagato, al flauto, ed Enrico Muscardin, alla chitarra, proporrà l’Allegro dalla Sonata in sol del liutista e compositore tedesco Ernst Gottlieb Baron (1696-1760), originariamente per liuto e flauto, una piccola e preziosa rarità, e l’Allegretto dalla Sonatina op. 205, per flauto e chitarra, di Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), uno dei più importanti compositori del Novecento per chitarra classica, scritta nell’estate del 1965 su richiesta del duo formato dal flautista Werner Tripp e dal chitarrista Konrad Ragossnig.

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

Info web

www.conservatoriopollini.it

https://www.youtube.com/channel/UCAzfEv4PHZVEWMokO_uhN_A

www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova