Violino e pianoforte per “Pollini on air”

Nella ricca settimana di appuntamenti online del Conservatorio di Padova “Cesare Pollini”, fra concerti dedicati e conferenze di musicologia, non mancano gli interventi per la rassegna web “Pollini On Air”, con protagonisti, due volte alla settimana, gli studenti dei corsi strumentali e vocali dell’Istituto musicale. Dopo la performance del quartetto jazz di martedì 9 marzo, giovedì 11 marzo alle ore 18.30, visibile attraverso la pagina www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova e il canale YouTube "Spettacoli Conservatorio Pollini PD", la classe di Violino della prof.ssa Serena Bicego propone il duo formato dal violinista Alessandro Catania e la pianista Sara Castellano con l’esecuzione della Sonata n. 2 in re maggiore per violino e pianoforte op. 94 bis di Sergej Prokofiev (1891-1953).

Si tratta di una composizione che, su consiglio e richiesta del grande violinista russo David Oistrach, rielabora sul violino la precedente Sonata in re maggiore per flauto e pianoforte op. 94, trovando nuove soluzioni per mantenere l’amalgama con lo strumento a 88 tasti. Ne risulta un’opera nuova, contraddistinta da vivacità, freschezza e cantabilità melodica, evidenti fin dall’iniziale Moderato. Lo Scherzo presenta un’eleganza e una raffinatezza di scrittura che ne fanno una tra le pagine più apprezzate di Prokofiev, l’Andante e il Finale invece uniscono varietà ritmica al gusto per la struttura della sinfonia classica.

