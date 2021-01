Un quartetto jazz e un duo di pianoforti per inaugurare il 2021 di “Pollini on air”

Nella foto Giulia Valli

Dopo la pausa natalizia, riprendono con il 2021 gli appuntamenti di “Pollini On Air”, la rassegna web a cura degli studenti dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova che, in attesa di un ritorno agli eventi in presenza, grazie a vere e proprie dirette, ha riportato la musica dal vivo al pubblico cittadino e non. I concerti, pensati inoltre per delineare un excursus, attraverso suoni, generi ed epoche differenti, dell’offerta formativa del “Pollini”, rimarranno disponibili anche in seguito per tenere compagnia agli affezionati e agli appassionati di musica.

Martedì 12 e giovedì 14 gennaio alle ore 18.30, sulla pagina www.facebook.com/ Conservatorio.Pollini.Padova e sul canale YouTube Spettacoli Conservatorio Pollini PD, si preparano dunque nuove emozioni da vedere e ascoltare, due performance esclusive che portano sul palco virtuale della settimana, rispettivamente, gli allievi del Dipartimento di Jazz, sotto la guida del m° Marcello Tonolo, e quelli di Musica d’insieme e Musica da camera del m° Aldo Orvieto.

Martedì si esibirà il quartetto jazz composto da Antonio Spagnolo, sassofono tenore, Giuseppe Dato, pianoforte, Martino Pistolato, basso elettrico, e Andrea Pellarin, batteria. Verranno eseguiti alcuni raffinati standard del genere afroamericano per eccellenza celebrati da jazzisti di ogni generazione e continente, quali “East of the Sun (and West of the Moon)” di Brooks Bowman, “Alone Together” di Arthur Schwartz e Howard Dietz e “Sandu” di Clifford Brown.

Dal jazz alla tradizione classica, giovedì si potrà assistere a un concerto per due pianoforti con Mojca Pregelich e Giulia Valli, impegnate nell’esecuzione di un repertorio novecentesco, e precisamente: l’Elegia FP 175 (en accords alternés) di Francis Poulenc (1899-1963) e il Concertino in la minore per due pianoforti op. 94 (movimenti Adagio-Allegretto-Allegro) di Dmitrij Shostakovich (1906-1975).

Mojca Pregelich

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

www.conservatoriopollini.it

