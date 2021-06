La settimana musicale di “Pollini on air”: lo swing di Sinatra e l’Ensemble di viole

Proseguono gli appuntamenti di giugno di “Pollini On Air”, la rassegna web a cura degli studenti dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio di Padova “Cesare Pollini” in programma ogni martedì e giovedì alle ore 18.30 sulla pagina www.facebook.com/ Conservatorio.Pollini.Padova e il canale YouTube “Spettacoli Conservatorio Pollini PD”.

Martedì 15 giugno

I prossimi due concerti in diretta streaming dal palco dell’Auditorium Pollini, coordinati rispettivamente dai proff. Marcello Tonolo e Fabrizion Scalabrin, vedranno protagonisti rispettivamente un quintetto jazz e un ensemble di viole. La settimana online del “Pollini” si apre quindi martedì 15 giugno con il gruppo formato da Giulia Bergamo, voce, Simone Bortolami, chitarra, Giuseppe Dato, pianoforte, Martino Pistolato, basso, e Francesco De Tuoni, batteria, e un raffinato repertorio swing interamente dedicato a brani divenuti dei classici grazie all’interpretazione di “The Voice”, Frank Sinatra: “Young at heart” (Johnny Richards-Carolyn Leigh), “Old devil moon” (Burton Lane-Yip Harburg), “I didn’t know what time it was” (Richard Rodgers-Lorenz Hart).

Giovedì 17 giugno

Giovedì 17 giugno, sempre alle 18.30, il concerto sarà incentrato sul meraviglioso suono della viola: in apertura Elisa Facchini, Sabina Balholdina e Natalia Duartes eseguiranno la Fantazie I per tre viole del teorico musicale e compositore inglese del periodo barocco Matthew Locke (1621-1677); a seguire l’Ensemble di viole del Conservatorio interpreterà la cantata BWV 18 di Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt” (trad. “Come la pioggia e la neve cadono dal cielo”). Esecutori: Natalia Duartes, Sabina Bakholdina, Elisa Facchini, Giulia Pasquali, Ilaria Polese, Irene Gugelmetto, Alessandra Nardi, Tommaso Lorenzon, Chiara Pellizzari, Chiara Zatterin, Beatrice Zavan e Ning Zhang (viole), Silvia Berto (clavicembalo), Caterina Rossetto (contrabbasso) e Fabrizio Scalabrin (viola tenore).

