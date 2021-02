 “Pollini on air”: un Carnevale di suoni

Gli studenti dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova danno appuntamento al pubblico di “Pollini On Air” con i consueti due concerti settimanali, di cui il primo (in occasione del Martedì grasso) sarà un festeggiamento in musica dedicato al Carnevale: la rassegna web che ha riportato la musica “fuori” dagli spazi dell’Istituto aspetta quindi il proprio pubblico martedì 16 febbraio e giovedì 18 febbraio alle ore 18.30 sulla pagina www.facebook.com/ Conservatorio.Pollini.Padova e sull canale YouTube Spettacoli Conservatorio Pollini PD, dove si preparano nuove emozioni da vedere e ascoltare in diretta che continuano l’excursus sui tanti suoni, generi ed epoche compresi nell’offerta formativa del “Pollini”.

Martedì 16 febbraio

I primi a salire sul palco virtuale della settimana, martedì 16 febbraio, saranno il Duo Castellano (composto dai fratelli Sara e Eduardo Castellano), al pianoforte, della classe della prof.ssa Lorealla Ruffin, insieme a Marco Narne, al violoncello, e a Igor Tiozzo, alle percussioni, per celebrare l’ultimo giorno del Carnevale: verrà eseguita una trascrizione a cura di Lucien Garban per pianoforte a quattro mani, con intervento di violoncello (su “Le cygne”) e percussioni (glockenspiel e xilofono su “Aquarium” e “Fossiles”), dell’opera “Le Carnaval des Animaux - Grande Fantaisie Zoologique” del compositore francese Camille Saint-Saëns (1835-1921). Si tratta di 14 brani di breve durata che “tratteggiano” tramite espedienti sonori e compositivi i vari animali dei titoli (leone, tartaruga, elefante, canguro …), includendo citazioni di temi noti, toni umoristici e riferimenti satirici. Curiosità: Saint-Saëns non diede mai il permesso di eseguirla pubblicamente finché era in vita (ad eccezione del solo motivo “Il cigno”, per pianoforte e violoncello), in quanto considerava la composizione una sorta di “scherzo musicale” e temeva che potesse non venire compresa.

Giovedì 18 febbraio

Giovedì 18 febbraio, al solito orario delle 18.30, si esibirà al flauto Joao Paolo Mosman, della classe del prof. Claudio Montafia, accompagnato al pianoforte da Marco Perugini, proponendo la Sonata per flauto e pianoforte FP164 di Francis Poulenc (1899-1963), uno dei più celebri lavori di musica da camera del compositore francese, dedicato alla memoria della mecenatessa statunitense Elizabeth Sprague Coolidge, e i movimenti Cantilena e Presto giocoso dalla “Fantasia sulla Carmen” di Georges Bizet (1838-1875), trascrizione di Francois Borne (1840-1920).

