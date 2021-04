I concerti della settimana di “Pollini on air”: chitarra classica e archi

Dopo la ripresa delle attività didattiche ed artistiche in presenza, sono ripartiti con successo anche i concerti on line di “Pollini On Air”: la rassegna webdedicata alla città e al pubblico di appassionati a cura degli studenti dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio di Musica di Padova “Cesare Pollini”.

Come seguire i concerti

I prossimi due appuntamenti settimanali, fruibili attraverso la pagina www.facebook.com/ Conservatorio.Pollini.Padova e il canale YouTube "Spettacoli Conservatorio Pollini PD", martedì 20 aprile e giovedì 22 aprile alle ore 18.30 vedranno rispettivamente la proposta della classe di Chitarra della prof.ssa Paola Muggia e quella degli allievi di Musica d’insieme per strumenti ad arco del prof. Bruno Beraldo.

Martedì 20 aprile

Ad aprire la settimana musicale sarà dunque la chitarrista Adelaide Gemo con un programma di grande pregio sul mondo della sei corde classica, a cominciare dalla Fantasie dramatique op. 31 (Le depart - Le retour) del compositore e chitarrista francese Napoléon Coste (1805-1883), allievo prediletto del grande Fernando Sor e considerato il più importante compositore per chitarra del Romanticismo d’oltralpe, oltre che uno dei maggiori autori di opere per chitarra di tutto il periodo romantico. Coste ha avuto il merito di tenere in vita l’interesse per lo strumento in un momento in cui stava venendo messo da parte per il pianoforte e il sinfonismo. A seguire verrà eseguita la Mazurka di Alexandre Tansman (1897-1986), compositore polacco molto stimato dalle principali personalità musicali dell’epoca. Fu amico di Igor Stravinsky, Charlie Chaplin (al quale dedicò un concerto per pianoforte), compose musiche da film e le sue opere furono suonate dalle maggiori orchestre americane e i più grandi direttori. Tansman era uno dei principali fautori delle forme tradizionali polacche, come la polonaise e la mazurka ed è noto per i suoi pezzi di chitarra scritti per Andres Segovia. La mazurka che ascolteremo è composta per chitarra, ma è conosciuta anche nella sua trascrizione pianistica.

Adelaide Gemo

Giovedì 22 aprile

Dalla chitarra solista agli archi, giovedì, al consueto orario delle 18.30, l’ensemble formato da Alessandro Catania, Sofia Catania, Leyla Gobber, Giulia Mandro, Mattia Marcolongo, Giovanni Melchiori, Giuseppe Rugna, Vera Sturman, Maddalena Von Bothmer (violini), Giulia Pasquali (viola), Alessandra Barbiero, Davide Zuin (violoncelli) e Federico Salotto (contrabbasso) proporrà il Rondò per viola e archi, con solista Giulia Pasquali, di Alessandro Rolla (1757-1841), violinista, violista e prolifico compositore di musica cameristica e solistica per violino e viola, celebrato per il virtusosismo (in particolare alla viola) e lo stile brillante di stampo belcantistico. Fu tra i primissimi a divulgare in Italia le musiche del quasi coetaneo Mozart e del più giovane Beethoven; verrà poi eseguito il Concerto in fa maggiore per tre violini ed archi RV 551, con solisti Alessandro Catania, Giovanni Melchiori e Vera Sturman, di Antonio Vivaldi (1678-1741): esempio unico di concerto vivaldiano che presenti tre violini solisti con ruoli di pari importanza.

Vera Sturman

Alessandro Catania

