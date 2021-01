Pianoforte e violino nella nuova settimana di “Pollini on air”

È in arrivo una nuova settimana di “Pollini On Air”, la rassegna web a cura degli studenti dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova nata con l’intento di accorciare le distanze e riportare la musica dell’Istituto alla città e al pubblico di appassionati, in attesa di un ritorno agli eventi in presenza. Due come sempre gli appuntamenti in diretta streaming dall’Auditorium Pollini e visibili attraverso la pagina www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova e il canale YouTube Spettacoli Conservatorio Pollini PD.

Gli appuntamenti di martedì e giovedì

I concerti on line dal vivo in programma martedì 26 gennaio e giovedì 28 gennaio alle ore 18.30 propongono rispettivamente gli allievi di Pianoforte della prof.ssa Adriana Silva e quelli di Violino del prof. Gianluca Baruffa, continuando a delineare l’excursus sull’ampia offerta formativa del “Pollini”.

Martedì 26 gennaio

La prima data vedrà dunque sul palco la pianista Giulia Zampieri, impegnata nell’esecuzione dello Scherzo n. 3 op. 39 in do diesis minore di Frédéric Chopin (1810-1849), pagina dal sapore e dal costrutto beethoveniano dedicata all’allievo preferito, Adolphe Gutmann; si ascolteranno poi il primo studio in do minore, Allegro agitato, tratto dalla raccolta Études-Tableaux op. 39 di Sergej Rachmaninov (1873-1943), brano contraddistinto da un climax pressoché continuo che richiede tecnica e destrezza, e, sempre di Rachmaninov, il Preludio n. 2 in si bemolle maggiore, Maestoso, dalla raccolta Dieci preludi op. 23, altro pezzo virtuosistico, complesso ritmicamente.

Giovedì 28 gennaio

Dal virtuosismo pianistico a quello violinistico, giovedì Annelie Ingrosso, violino, accompagnata al pianoforte da Davide Furlanetto, eseguirà i Capricci n. 13 e 14 di Niccolò Paganini (1782-1840): il primo (Allegro) in si bemolle maggiore, chiamato anche “La risata del diavolo”, è suddiviso in due parti, una a velocità moderata e l’altra ad alta velocità, mettendo in luce difficoltà tecniche differenti, il secondo capriccio proposto (Moderato), in mi bemolle maggiore, come stile imita la fanfara di ottoni e dimostra come lo strumento abbia la possibilità di suonare accordi; a seguire Introduzione e Tarantella op. 43, una delle opere più conosciute del compositore e violinista spagnolo Pablo de Sarasate (1844-1908), noto per l’abilità fuori del comune e il repertorio brillante che attingeva spesso da temi popolari. Chiude il concerto il Valse-Scherzo op. 34 di Pyotr IlyichTchaikovsky (1840-1893), pezzo dalla struttura ternaria, conciso e con una cadenza che richiede grandi doti tecniche.

