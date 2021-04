I concerti della settimana di “Pollini on air”

I concerti on line di “Pollini On Air”, rassegna web a cura degli studenti dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio di Musica di Padova “Cesare Pollini”, continuano a tenere compagnia ad un fedele pubblico di appassionati e sostenitori anche nella modalità a distanza.

Come seguire i concerti

I consueti due appuntamenti online in programma per la settimana, fruibili attraverso la pagina www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova e i canale YouTube "Spettacoli Conservatorio Pollini PD", martedì 27 aprile e giovedì 29 aprile alle ore 18.30 saranno coordinati rispettivamente dai proff. Aldo Orvieto e Lorella Ruffin.

Martedì 27 aprile

La prima proposta vedrà il giovanissimo trio con Ilaria Ferrari (clarinetto), Giulia Pasquali (viola) e Giulia Zampieri (pianoforte) impegnato nell’esecuzione di quattro (II, V, VI, VII) degli Otto pezzi (Acht Stücke) per clarinetto, viola e pianoforte op. 83 di Max Bruch (1835-1880): opera appartenente al Bruch più maturo con cui il compositore ritorna alla musica da camera. I pezzi sono legati intimamente al tardo romanticismo tedesco ed impermeabili alle rivoluzioni musicali dell’epoca, si richiamano in particolare ai modelli di Brahms e Mendelssohn. Il tono è prevalentemente nostalgico e la tonalità quasi sempre minore (escluso il Settimo pezzo). Il Quinto e il Sesto pezzo sono gli unici a cui Bruch ha dato un titolo (“Rumänische Melodie”, melodia romena, e “Nachtgesang”, notturno) ed entrambi presentano un carattere spiccatamente melodico. Gli “Acht Stücke” sono stati composti da Bruch per il figlio Max Felix, virtuoso clarinettista.

Giovedì 29 aprile

Giovedì, sempre alle 18.30, il “BoccheriniEnsemble”, formatosi per l’occasione e composto da Alvise Berto e Giuseppe Rugna (violini), Ilaria Polese (viola), Alberto Galligioni e Marco Narne (violoncelli), Federico Salotto (contrabbasso), Giulia Valli (pianoforte) e Igor Tiozzo (rullante), suonerà il Quintetto per archi op. 30 n. 6 (G 324) di Luigi Boccherini (1743-1805), meglio noto come “La Musica notturna delle strade di Madrid” e conosciuto per la marcia “La ritirata notturna di Madrid”, per pianoforte e quartetto d’archi, con secondo violoncello ad libitum: un vero e proprio esempio di “musica a programma” che descrive in note l’avvicinarsi, il passaggio e l’allontanamento di un plotone di soldati della Guardia che rientrano in caserma.

“BoccheriniEnsemble”

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

Info web

www.conservatoriopollini.it

https://www.youtube.com/channel/UCAzfEv4PHZVEWMokO_uhN_A

www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padov