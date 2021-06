Pianoforte romantico e jazz modale nella settimana di “Pollini on air”

Continuerà a tenere compagnia al proprio pubblico per tutto il mese di giugno “Pollini On Air”: la rassegna web a cura degli studenti dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio di Padova “Cesare Pollini”, ogni martedì e giovedì alle ore 18.30 sulla pagina www.facebook.com/ Conservatorio.Pollini.Padova e il canale YouTube “Spettacoli Conservatorio Pollini PD”. I prossimi due appuntamenti in diretta streaming dal palco dell’Auditorium Pollini, coordinati rispettivamente dai proff. Luca Torrigiani e Marcello Tonolo, sono dedicati al pianoforte e al jazz.

Martedì 8 giugno

Il primo concerto, atteso per martedì 8 giugno, vedrà il pianista Filippo Caccin impegnato nell’esecuzione di un programma interamente romantico, a partire da “Un Sospiro” (terzo dei Trois études de concert, S. 144) di Franz Liszt (1811-1886), pezzo composto nello stile virtuosistico dell’autore non solo per l’acquisizione di una migliore tecnica pianistica ma, appunto, come performance da concerto, e concludendo con Fantasiestücke op. 111 di Robert Schumann (1810-1856), brani, citati dall’autore come studi, romanze o pezzi fantastici, che incarnano lo stile pianistico dell’ultimo Schumann, nei quali si possono riscontrare anche alcune corrispondenze con la musica vocale composta nello stesso periodo, dal tono innodico e regolare.

Giovedì 10 giugno

Giovedì, sempre alle 18.30, interverrà invece il Landscape trio, formazione composta da Emiliano Bez, alla chitarra elettrica, Denis Bianco, al basso elettrico, e Andrea Leban, alla batteria. Un tipo di formazione il trio jazz che si presta a performance con evoluzioni musicali estemporanee in cui il ruolo di ognuno diventa fondamentale e che per questo richiede una grande preparazione tecnica di ciascun membro. Verranno eseguiti i brani “Stella by Starlight” (Victor Young, Ned Washington), “First Song” (Charlie Haden), “Blue In Green” (Miles Davis, Bill Evans) e l’arrangiamento in stile jazz modale, a cura di Bez, di Mikrokosmos n. 61 di Béla Bartók.

