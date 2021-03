“Clarinetti In Rosa”, jazz e violino: la settimana online del conservatorio “Pollini”

“Ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo”: il Conservatorio “Cesare Pollini” abbraccia lo spirito della Giornata Internazionale della Donna con il concerto online dedicato dal titolo “Clarinetti in rosa”, a cura del m° Luca Lucchetta, docente di Clarinetto dell’Istituto musicale padovano.

Lunedì 8 marzo

L’evento, in programma lunedì alle ore 18.30 attraverso la pagina www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova e il canale YouTube "Spettacoli Conservatorio Pollini PD", apre con i movimenti Larghetto e Allegretto dalla Gran Sonata per pianoforte e corno di bassetto op. 62 di Franz Danzi (1763-1826), eseguiti da Gaia De Lorenzi, pianoforte, e Marylisa Mariani, corno di bassetto (composizione concepita appositamente per lo strumento aerofono della famiglia dei clarinetti dal musicista tedesco a cavallo tra Classicismo e Romanticismo); le due musiciste, insieme a Ilaria Ferrari, clarinetto, suoneranno poi il Konzertstück n. 1 op. 113 di Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), lavoro virtuosistico con figurazioni brillanti e dallo stile cantabile.

Spazio quindi a una composizione vocale con Luisa Lima, soprano, Arianna Rossi, clarinetto, e la De Lorenzi impegnate nell’interpretazione di Der Hirt auf dem Felsen D 965 (Il pastore sulla rupe) di Franz Schubert (1797-1828): esperimento isolato di lied con accompagnamento di pianoforte e clarinetto, nonché ultimo lied del compositore, che nella scrittura imita il canto di un pastore, il suo flauto e la natura circostante. Chiudono il concerto l’Allegretto dal Gran Trio op. 8 n. 1 di Jacques Jules Bouffil (1783-1868), con Marylisa Mariani, Ilaria Ferrari e Arianna Rossi ai clarinetti, e Variazioni su un tema di Paganini per quattro clarinetti in si bemolle di Kenneth A. Wilson (1924-2012) che aggiunge in formazione Paola Bianchi. Non si esaurisce qui la proposta settimanale del Conservatorio che prevede inoltre i consueti due appuntamenti della rassegna web “Pollini On Air”, a cura degli studenti dei corsi strumentali e vocali.

Arianna Rossi

Martedì 9 marzo

Martedì 9 marzo alle 18.30, con il coordinamento del prof. Marcello Tonolo, si esibirà il quartetto jazz composto da Giuseppe Dato (piano), Simone Bortolami (chitarra), Federico Lincetto (contrabbasso) e Francesco De Tuoni (batteria) nel seguente programma, fra jazz tradizionale e moderno: “When we were free” (Pat Metheny), “In walked bud” (Thelonius Monk), “Fried pies” (Wes Montgomery).

Giuseppe Dato

Giovedì 11 marzo

Giovedì 11 allo stesso orario, per la classe di Violino della prof.ssa Serena Bicego, il duo formato dal violinista Alessandro Catania e la pianista Sara Castellano proporrà la Sonata n. 2 in re maggiore per violino e pianoforte op. 94 bis di Sergej Prokofiev (1891-1953).

Alessandro Catania

