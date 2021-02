A “Pollini on air” note brasiliane e Mozart

Si arricchiscono di nuove proposte e sonorità gli appuntamenti di “Pollini On Air”, la rassegna web a cura degli studenti dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova dedicata alla città e al pubblico di appassionati. Due come sempre i concerti settimanali fruibili attraverso la pagina www.facebook.com/Conservatorio.Pollini.Padova e il canale YouTube Spettacoli Conservatorio Pollini PD: martedì 9 febbraio e giovedì 11 febbraio alle ore 18.30 si potranno ascoltare rispettivamente gli allievi del Dipartimento di Jazz (Nuove tecnologie e linguaggi musicali) coordinati dal prof. Marcello Tonolo e quelli della classe di Musica d’insieme per strumenti ad arco del prof. Bruno Beraldo.

La prima data vedrà dunque sul palco il duo composto dalla cantante Irene Lovato e il chitarrista Edoardo Cian impegnato nel programma “Note brasiliane. Da Tom Jobim a Toninho Horta”: un omaggio alla musica popolare brasiliana e al suo linguaggio “carioca” intriso di raffinate armonie jazz con i brani “Chega De Saudade” (Antônio Carlo Jobim, Vinícius De Moraes), “Retrato Em Branco E Preto” (Antônio Carlo Jobim, Chico Buarque), “Beijo Partido” (Toninho Horta) e il classico “Águas De Março” (Antônio Carlo Jobim), considerata una delle più belle canzoni brasiliane di tutti i tempi.

Giovedì Alvise Berto e Morgan Uche, violini, Ilaria Polese, viola, e Alberto Galligioni, violoncello, eseguiranno il Quartetto d’archi n. 15 in re minore K. 421 di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Il secondo dei sei quartetti dedicati ad Haydn dal grande salisburghese, ritenuto dal padre Leopold uno tra i più impegnativi sotto l’aspetto compositivo e interpretativo, è l’unico in tonalità minore dell’intero ciclo e presenta un carattere estremamente intimistico e a tratti drammatico, molto evidente nel primo e nel terzo movimento.

L’omaggio musicale ad Haydn emerge nel conclusivo Allegro ma non troppo, un tema con variazioni. A questi appuntamenti si aggiunge una dedica on line mercoledì 10 febbraio, sempre alle 18.30, per il “Giorno del ricordo”, istituito in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra: un momento di riflessione che il “Pollini” celebra con un brano pianistico eseguito da Giulia Valli e una testimonianza.

