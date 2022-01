“Pomeriggi d’Arte”, visita guidata al castello del Catajo e cappella imperiale della famiglia Obizzi

17 euro Contributo per i soci dell’Associazione Fantalica, Associazione Progetto Portello, Associazione Villeggiando, Coop; 20 euro Contributo per i non soci; 10 euro Contributo per bambini dai 6 ai 17 anni. Gratuito Per bambini dai 0 ai 5 anni. Necessaria iscrizione entro e non oltre il 10 marzo 2022 versando il contributo previsto

Torna della sua settima edizione della rassegna “Pomeriggi d’Arte”, il ciclo di incontri rivolti ai cittadini a cura dell’Associazione Culturale Fantalica.

“Pomeriggi d’arte” nasce per far riscoprire ai cittadini la propria città attraverso un percorso tematico che conduce il partecipante a conoscere luoghi più o meno conosciuti attraverso un taglio originale e insolito. Per l’anno sociale 2021-2022 è stato scelto come filo conduttore Private passioni e pubbliche virtù. I palazzi storici padovani, che porterà i cittadini a visitare alcuni palazzi signorili pubblici e privati della città e del territorio attraverso i quali si potrà approfondire il tema del ruolo di alcune famiglie padovane nella storia cittadina e l’importanza di personalità particolarmente illuminate che hanno contribuito a valorizzare lo sviluppo sociale e culturale locale.

La rassegna di quest’anno inizia con un incontro culturale online il 12 ottobre alle ore 21 sul tema Le famiglie padovane e i loro ruolo nella storia della città e sette visite guidate che permetteranno di scoprire i tesori del nostro patrimonio culturale in modo piacevole e alternativo a cura di esperti storici dell’arte del territorio.

Il programma comprende la visita al Palazzo di Niccolò da Carrara, Palazzo della Ragione, Palazzo Moroni, Palazzo Zuckermann e la collezione d’arte di Niccolò Bottacin, Palazzo Wollemborg e il Museo di Geografia dell’Università degli Studi di Padova, il Castello del del Catajo e Palazzo Papafava dei Carraresi.

Castello del Catajo e Cappella Imperiale della Famiglia Obizzi

a cura di Giuseppe Cilione e Loredana Pavanello, dell’Associazione Villeggiare

Il Castello del Catajo è stato costruito tra il 1570 e il 1573, presso Battaglia Terme, per volere di Pio Enea I degli Obizzi, appartenente a una famiglia di capitani di ventura originaria della Borgogna, e su progetto dell’architetto Andrea da Valle. Attratto dalla bellezza dei Colli Euganei, Pio Enea decise di costruire un palazzo per celebrare la gloria e i fasti della famiglia, a metà tra un castello militare e una villa principesca.

Per affrescare le pareti interne della residenza venne ingaggiato Giovanni Battista Zelotti, discepolo di Paolo Veronese, che diede vita ad uno dei più spettacolari cicli di affreschi delle ville venete, con il racconto delle imprese più gloriose della nobile famiglia.

Il castello venne in seguito trasformato in reggia ducale dalla famiglia Asburgo-Este di Modena e infine eletto residenza di villeggiatura imperiale degli Asburgo imperatori d’Austria.

Il nome “Catajo” deriva dal luogo dove sorge la “Ca del Tajo” ovvero “la tenuta del taglio” che probabilmente si riferisce allo scavo del Canale di Battaglia che tagliò a metà molti appezzamenti agricoli.

Durata: circa 90 min.

Contributo:

17 euro Contributo per i soci dell’Associazione Fantalica, Associazione Progetto Portello, Associazione Villeggiando, Coop.

20 euro Contributo per i non soci.

10 euro Contributo per bambini dai 6 ai 17 anni.

Gratuito Per bambini dai 0 ai 5 anni.

Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 10 marzo 2022 versando il contributo previsto.

Palazzo Papafava

Un appartamento imperiale in città

a cura di Giuseppe Cilione e Loredana Pavanello, dell’Associazione Villeggiare

Il Palazzo è una settecentesca costruzione voluta dal conte Giambattista Trento ed in seguito acquisita dalla nobile e antica famiglia padovana che dona il nome all’edificio.

E' stato un punto di riferimento significativo per la storia della città di Padova: durante la Prima Guerra Mondiale Margherita Papafava lo elegge come principale luogo di soggiorno per stare il più vicino possibile al marito, ufficiale spesso impiegato in zona di guerra. Nel 1917 diventa sede della Missione militare francese al Comando Supremo, mentre il salone viene allestito per ospitare un laboratorio di cucito dove numerose volontarie realizzavano le divise per i militari al fronte.

Gli interni dell’edificio accolgono numerosi affreschi in pieno stile Rococò e Neoclassico, con ambientazioni agresti e soggetti mitologici. Lo scalone d’ingresso ed il salone di rappresentanza vennero affrescati da Francesco Zugno, allievo di Gian battista Tiepolo, nonché uno tra i principali esponenti del Rococò veneto.

Durata: circa 90 min.

Contributo:

13 euro Contributo per i soci dell’Associazione Fantalica, Associazione Progetto Portello, Associazione Villeggiando, Coop.

16 euro Contributo per i non soci.

10 euro Contributo per bambini dai 6 ai 17 anni.

Gratuito Per bambini dai 0 ai 5 anni.

Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 31 marzo 2022 versando il contributo presso l’Associazione Fantalica.

Ogni incontro è a pagamento su prenotazione obbligatoria.

https://www.fantalica.com/

lun-ven 10-14/16-20, via Giovanni Gradenigo 10 35131 Padova

fantalica@fantalica.com, tel. 3483502269/0492104096

