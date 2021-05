Concerto “Un classicismo esuberante”: Mozart e dintorni per i “Pomeriggi musicali” al Santo

Tornano i “Pomeriggi musicali” allo Studio Teologico della Basilica del Santo. L’evento quest’anno dal titolo "Mozart e dintorni" prevede due concerti che si terranno domenica 16 e domenica 23 maggio dalle ore 17.

Domenica 16 maggio ore 17 - Un classicismo esuberante

Domenica 23 maggio ore 17 - Un’aura amorosa

Dove

Studio Teologico della Basilica del Santo - Piazza del Santo, 11 – Padova

Dettagli

Scopri tutti i concerti dei pomeriggi Musicali 2019 “Mozart e dintorni” alla Sala dello Studio Teologico

Riprendono i concerti dell’Associazione Maluma-Takete allo Studio Teologico della Basilica del Santo con due eventi dedicati alla grande musica da camera.

I protagonisti

Interpreti il duo composto da Manuela Matis al violino e Maddalena Murari al pianoforte per il concerto di domenica 16 maggio, ed il duo composto da Yuri Ciccarese ai flauti e Pierluigi Di Tella al pianoforte per il concerto di domenica 23 maggio.

Scarica la locandina dei "Pomeriggi musicali - Mozart e dintorni"

Il primo concerto dal titolo "Un classicismo esuberante" metterà a confronto due capolavori del repertorio cameristico: la Sonata K 526 di Mozart e la Sonata n. 3 op 108 di Brahms.

Completata durante la composizione del Don Giovanni, la Sonata K 526 in la maggiore é considerata da diversi studiosi come annunciatrice della Sonata a Kreutzer beethoveniana sia per lo spigliato virtuosismo che per l’equilibrio artistico e spirituale raggiunto soprattutto nell’Andante centrale.

L’ultima delle tre sonate di Brahms, dedicata all’amico e collaboratore Hans von Bülow, con il quale si era da poco riconciliato dopo circa due anni di incomprensioni, si distingue dalle precedenti, oltre che per la presenza di quattro tempi, per un carattere decisamente più esuberante, incisivo, spesso incline al virtuosismo.

Il duo composto da Yuri Ciccarese flautista eclettico, abile interprete nel campo della musica da camera e Pierluigi Di Tella concertista, didatta e direttore dell’Istituto Musicale “A. Masini” di Forlì condurranno il pubblico in un viaggio musicale, che spazia tra le note di Mozart, Rossini e Donizetti in un continuo alternarsi di virtusismo e

intimismo.

Un classicismo esuberante

Domenica 16 maggio ore 17

Studio Teologico della Basilica del Santo

Manuela Matis, violino

Maddalena Murari, pianoforte

Un’aura amorosa

Domenica 23 maggio ore 17

Studio Teologico della Basilica del Santo

Yuri Ciccarese, flauti

Pierluigi Di Tella, pianoforte

Ingresso

Ingresso libero.

L’accesso, per il limitato numero di posti disponibili e per il rispetto delle esigenze poste dai protocolli sulla sicurezza dei luoghi, è possibile SOLO SU PRENOTAZIONE, inviando una e-mail ad ass.malumatakete@gmail.com o telefonando al numero 347/4749682.

Link: https://www.associazionemaluma takete.it/449230846