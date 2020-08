"Pomo pero dime ‘el vero", spettacolo al teatro Verdi

In scena solo un baule da soffitta, pieno di quaderni, vestiti, ricordi, una scenografia minima per infiniti giochi di bambini. E come in un gioco i due protagonisti, Luigi e Norma, in scena Valerio Mazzucato e Laura Cavinato, si divertono a rappresentare la commedia dell’infanzia così come l’ha raccontata Luigi Meneghello: in questo gioco scenico curato da Giorgio Sangati e tratto liberamente dai testi dello scrittore vicentino, le parole si mescolano alle filastrocche, ai canti, alla musica.

In Pomo pero Meneghello propone un viaggio esilarante e commovente nell’infanzia di un Nord-Est che non c’è più. Un percorso a ritroso nella sua memoria personale che attraversa territori universali: l’epica della nascita, la scoperta del linguaggio, il trauma della scuola, il brivido della sessualità, il potere repressivo della religione e l’onnipotenza della morte.

Dove e quando

24 - 25 agosto 2020

​Pomo pero dime ‘el vero

Padova / Teatro Verdi

Associazione Culturale Terracrea

gioco scenico a cura di: Giorgio Sangati

liberamente tratto dai testi di: Luigi Meneghello

con: Laura Cavinato, Valerio Mazzucato

24 agosto ore 19

25 agosto ore 19

