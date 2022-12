Ponte dell'Immacolata, gli eventi al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme.

Giovedì 8 dicembre

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, in occasione della festività dell'Immacolata, giovedì 8 dicembre alle ore 15.30, organizza una speciale visita guidata al Museo Diffuso di Battaglia Terme e al Museo dei Barcari con brindisi finale.

Una passeggiata per scoprire il borgo fluviale di Battaglia Terme, unico nel suo genere, ricco di reperti della tradizione fluviale veneta come barche, ancore, argani, bricole e che, nel periodo natalizio, ospita il caratteristico Presepe sull’acqua, meta da non perdere.

La visita guidata proseguirà al Museo della Navigazione Fluviale, il Museo dei Barcari, per conoscere la storia della navigazione interna e le avventure tramandate dai barcari di Battaglia Terme.

Alle ore 17.30, al termine della visita, ci sarà un momento conviviale con brindisi natalizio.

Appuntamento alle ore 15.30 al Ponte dei Cavalanti di Battaglia Terme.

Iniziativa dedicata a tutti: bambini, ragazzi e adulti.

È obbligatoria la prenotazione.

Evento FB https://www.facebook.com/events/534180108332358/

https://museonavigazione.eu/it/news/8-dicembre-al-museo-dei-barcari-speciale-visita-guidata/

Domenica 11 dicembre

Inoltre, domenica 11 dicembre 2022 alle ore 15.30, Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, organizza il gioco per famiglie “Le figurine dei barcari”.

Durante la visita animata nelle sale espositive del Museo, bambini e ragazzi, con i loro genitori, potranno ricevere le originalissime ed introvabili figurine barcare.

Per riuscire a completare il proprio album ogni giocatore dovrà liberarsi dei doppioni e accordarsi con gli altri concorrenti per gli scambi.

Un gioco per scoprire, in modo divertente, il meraviglioso mondo dei barcari e della navigazione fluviale.

Evento FB https://www.facebook.com/events/516305197087375

https://museonavigazione.eu/it/news/lalbum-delle-figurine-barcare-domenica-11-dicembre-2022/

Ingresso

I costi sono:

Visita al Museo diffuso e al Museo della Navigazione fluviale di giovedì 8 dicembre 2022

15 euro a partecipante

12 euro a partecipante riservato a Under18, Over65, adulti residenti

35 euro a famiglia (2 adulti e 2 minori)

Gioco per famiglie “Le figurine dei barcari” di domenica 11 dicembre

10 euro a partecipante

30 euro prezzo scontato per famiglie (2 adulti e 2 minori)

Per informazioni e prenotazioni telefonare al nr. 049 525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Info

Museo della Navigazione Fluviale

tel. 049525170

oppure info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Foto articolo da comunicato stampa