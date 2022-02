“Le done de casa soa” di Goldoni inaugura la stagione di prosa di Ponte San Nicolò

Si accresce la proposta teatrale di Ponte San Nicolò (Padova) che, dopo l’invito pomeridiano alle famiglie di “Ragazzi a teatro!” della scorsa settimana, avvia sabato 19 febbraio 2022 la stagione di prosa “Ponteatro”, aprendo a tutto il pubblico alla Sala Civica Unione Europea (in Piazzale Altiero Spinelli) alle ore 21 con il primo spettacolo.

La rassegna, sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune e affidata alla direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua CAST, compagnia riconosciuta dal Ministero della Cultura, comincia nel segno della tradizione goldoniana, portando sul palcoscenico il testo “Le done de casa soa” nell’interpretazione del gruppo Teatro Insieme di Sarzano (Rovigo), per la regia di Poletto Marna e Pinato Roberto. L’opera del 1755 in dialetto veneziano, il cui titolo significa “le casalinghe”, fu accolta trionfalmente fin dalla prima tenutasi al Teatro San Luca di Venezia e riscattando il commediografo dal precedente insuccesso de “La buona famiglia”. La trama vede le due massaie Angiola e Betta determinate a far coronare il sogno d’amore, contrastato da Isidoro, tra il timido nipote Tonino e Checca, ragazza che non dispone della dote. Grazie ad una buona dose di furbizia e all’arma delle chiacchiere le due donne riusciranno nell’impresa.

Una commedia brillante che tratteggia in modo arguto e incredibilmente verosimile la piccola borghesia veneziana. Carlo Goldoni, nei suoi “Mémoires” scrisse: «Il pregio principale di questa commedia consiste nel dialogo; e siccome i Veneziani hanno l’uso di servirsi continuamente nei loro discorsi di lepidezze, paragoni e proverbi, o non sarebbe possibile tradurli, o si tradurrebbero male. Feci questa commedia a bella posta in Italia per dare vieppiù coraggio alle virtuose massaie, e correggere nel tempo stesso le cattive. Se in Francia se ne facesse una simile, essa riuscirebbe utile a Parigi come a Venezia». Un dialetto popolare quello dell’autore che nella semplicità ha sempre il sapore dell’eleganza.

Ingresso

Obbligatori Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata.

Biglietto: 7 euro

CAST - https://www.ilcast.it/ (pagina Facebook/CAST)

BIBLIOTECA di Ponte San Nicolò

Tel. 049- 8961532

Mail: biblioteca@ comunepontesannicolo.pd.it

Info web

https://www.ilcast.it/calendario/1636-2

Foto articolo da comunicato stampa