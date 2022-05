"LiViANA – La Porta in Festa", a Pontecorvo un sabato ricco di spettacoli, concerti e incontri

Prezzo non disponibile

È ancora il momento di risplendere per Piazzale Pontecorvo: sabato 14 maggio dalle ore 19.30 grazie al coinvolgimento dei commercianti della zona, l’Associazione Tarassaco e l’Agenzia Glamour hanno organizzato una serata davvero speciale: “LiViANA: La Porta in Festa”.

La serata è sostenuta dal Comune di Padova con il contributo dell’Assessorato alle Attività Produttive e Commercio.

Moltissime le iniziative che animeranno i dintorni della storica Porta Liviana: dalle proiezioni multimediali realizzate dal Comitato Mura, fino a concerti, spettacoli, cabaret e karaoke.

Gli amanti della musica potranno incontrarsi al San Michele Sud Experience, per degustare specialità pugliesi accompagnati dal live di musica pop della cantante Camilla Busetto. Musica anche al Donna Paola Caffè, che invece regalerà un concerto Jazz di Elisa Paladin & Friends a fare da sfondo alla serata.

Ma per chi la musica ama anche cantarla e non solo ascoltarla: spazio al Karaoke! Backstage Parrucchieri e il Ristorante Pizzeria Pontecorvo promettono una serata all’insegna del divertimento per tutti i presenti che potranno cimentarsi nelle più belle canzoni di sempre.

Dai Ragazzi Cicchetti e Ombre il microfono passerà invece in mano a Roby&Marcello per un iconico momento d'incontro tra Padania e Regno delle due Sicilie nello spettacolo musical-cabaret tutto da ridere "PadaNapoli International Show".

Per gli appassionati di vini ci sarà l’Hotel Giotto a presentare una selezione di vini del Castello di Roncade di Treviso, mentre al negozio Emme di Mamma troverà spazio un laboratorio artistico per adulti guidato dall’abilissima Chiara Veronesi.

Tante iniziative per tutti i gusti, insomma, unico requisito della serata: avere voglia di stare insieme e divertirsi in compagnia.

