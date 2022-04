"Ponzio Pilato. L’altro volto della Passione. Il dilemma eterno" spettacolo alla chiesa di San Francesco

Dopo il successo del Concerto di Natale tenutosi per la prima volta nella Chiesa di San Francesco, in Via San Francesco, 118 anche l’appuntamento pasquale organizzato dalla Associazione Gattamelata torna nella suggestiva cornice della antica Chiesa francescana.

“Ponzio Pilato. Il dilemma eterno” è il titolo dello spettacolo che si terrà venerdì 8 aprile alle ore 21 con entrata libera sino ad esaurimento posti disponibili (obbligo di Green Pass e mascherina), allestito da Mu.S.A Associazione di Promozione Sociale.

«Siamo particolarmente felici di attendere le prossime festività pasquali con un altro spettacolo allestito in questa bellissima chiesa che è nostra parrocchia, un luogo così significativo e prezioso per la Cittadella Francescana che a buon diritto entra nel circuito degli eventi organizzati dalla Associazione Gattamelata – afferma la Presidente Bruna Gallo –. Già con il Concerto di Natale sono stati moltissimi gli apprezzamenti giunti più parti per aver riaperto questa meravigliosa chiesa restituendola ai cittadini. Con questo spettacolo attendiamo la Pasqua, mai come in quest’anno, simbolo di rinascita e di volontà di ripartire tutti assieme».

Ponzio Pilato. L’altro volto della Passione. Il dilemma eterno è un Oratorio Sacro sulla Passione di Cristo raccontata da un punto di vista completamente nuovo. I monologhi di Edoardo Billato, attore nei panni del Prefetto Ponzio Pilato, sono ispirati alla storiogra?a religiosa e laica e trasporteranno il pubblico nella tormentata Giudea agli albori del Cristianesimo suggerendo ri?essioni sul tema secondo diversi punti di vista, quello Romano e Cristiano. La narrazione è af?data talvolta alla recitazione, talvolta al canto. Il Coro, rappresentante il popolo e quindi la condizione umana che si confronta col divino, commenta la scena con canti tratti dalla tradizione antica di compositori quali Palestrina, Di Lasso, T. De Victoria, quasi fosse giàaportavoce della futura cristianità.

Personaggi e interpreti: Ponzio Pilato - Edoardo Billato (stesura testi, Interpretazione); schiava Licia - Isabella Parodi; Caifa – Alessandro Trevisan. Popolo - Quartetto Vocale e/o Coro grande (esecuzione di mottetti del 1500 e 1600 di Palestrina, Victoria, Di Lasso)

«La piccola piéce teatrale dal titolo “Ponzio Pilato - L’altro volto della passione” opera del giovane Edoardo Billato – ha commentato don Alessio Giovanni Graziani Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Vicenza e direttore Radio Oreb che negli anni scorsi aveva trasmesso l’Oratorio in repliche multiple - ripercorre la vita pubblica di Gesù di Nazaret e la sua morte in croce da un punto di vista inusuale: quello del governatore romano Ponzio Pilato. Pilato è un uomo potente e pragmatico, estraneo rispetto ad un mondo culturale e religioso che non conosce, frustrato da un incarico pesante e scevro da riconoscimenti, ma anche turbato da domande esistenziali profonde. Potrebbe incarnare perfettamente le fatiche e le domande di molti uomini del nostro tempo. L’opera è quasi un monologo, vista la funzione minimale della serva Licia, quasi personi?cazione della stessa coscienza del protagonista. La rappresentazione è resa intensa e coinvolgente dalle scelte musicali proposte dal mo° Alessandro Brunelli per intervallare e impreziosire le scene di cui l’opera si compone. Fedele nella sostanza ai racconti evangelici - seppur con qualche licenza poetica - sicuramente può costituire un momento di meditazione forte in prossimità della festa di Pasqua».

L’Associazione Gattamelata

Dal 1991 l’Associazione Gattamelata, che conta circa 500 soci, si impegna a valorizzare una delle zone più care alla città di Padova, la zona adiacente alla Basilica del Santo. Questo grazie alla organizzazione di iniziative culturali volte al recupero nell’aspetto storico-artistico, urbanistico, ambientale e culturale dei valori e delle tradizioni antiche di questa parte della città caratterizzata appunto dalla presenza del Santuario.

Per informazioni:

Associazione Gattamelata | tel. 3480005973 | email: associazionegattamelata@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/Associazione-Gattamelata-310683635764982/

https://www.facebook.com/events/554152479462363/

Foto articolo da comunicato stampa