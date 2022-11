Pop Corner in concerto il 26 novembre 2022:

Ore 20 cena con menù a 25 euro (antipasto, un piatto principale a scelta, bibita, coperto e live).

Prenotazione consigliata.

Ore 21.30 inizio concerto

Chi viene dopo cena 5 euro coperto per il tavolo live.

Locale: RADIO CITY MUSIC HALL

Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova

Prenotazioni: 049-5221232 - 345-3498089

- Per info: https://fb.me/e/3oA2QuIFT

Era l’estate del 1975 quando Enrico Merigliano e Mauro Scapolo iniziarono a suonare assieme...a cantare e a suonare con gli amici in spiaggia certo… ma sopratutto a cercare accordi “strani e complicati”…magari quelli aperti di CSNY…a provare le armonie vocali degli America…estati indimenticabili!! Al ritorno in città perché non provare a fare “come quelli veri”!!!… io conosco un batterista…magari batterista è una parola forte….si chiama Alessandro Garbelotto…Poi ..la vita!

Web: https://www.facebook.com/PopCornerBandPadova