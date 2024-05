Porte aperte alla cabina a della Stazione di Padova

Società Veneta Ferrovie APS apre al pubblico la ex cabina A di comando scambi della stazione di Padova. Il pubblico potrà interagire con l'apparato a leve all'interno, rimesso in funzione a scopo didattico. Dalla terrazza è possibile inoltre ammirare da vicino il passaggio di treni merci, passeggeri, Frecciarossa, Italo e molto altro ancora.

Per info: 347 2120898 HS Per conferma evento, condizioni di accesso e informazioni: info@societavenetaferrovie.it

DETTAGLI: La vecchia Cabina A di Padova apre al pubblico il prossimo 9 giugno, dalle 10.00 alle 17.00. Sarà possibile vedere i vecchi apparati di comando della stazione, ristrutturati e ripristinati dall’associazione. I volontari di SVF saranno a disposizione per spiegarne il funzionamento. L’accesso alla Cabina (solo pedonale) è da via Sarpi 40, a lato dell’hotel Cason. I più piccoli potranno portare con sé un trenino da far correre sul plastico interno (funzionamento in analogico).