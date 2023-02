"Il potere del numero zero", presentazione del libro con l'autore il 4 marzo 2023: «Insieme al suo autore Guido Rossetti, andremo a presentare l'opera "Il Potere del Numero Zero", edito da Punto d'Incontro, che esamina la più misteriosa ed astratta delle cifre: il suo potere metafisico di annichilire o moltiplicare esprime il grande arcano dell'oltrepassare le porte del tempo e dello spazio, per giungere oltre la manifestazione universale».

Ingresso alla presentazione gratuito ma posti limitati: per prenotare chiamare il 3478414677 o scrivere a libreriaesotericailsigillo@gmail.com.