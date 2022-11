Pranzo all you can eat giapponese con Eventi single

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Come funziona? Vi aspettiamo per una pranzo all you can eat presso il Yama Sushi di Padova, per godervi del buonissimo cibo giapponese in ottima compagnia. Un occasione per conoscere single nella tua città. Ti aspetta un pomeriggio di chiacchere, nuove conoscenze e convivialità. Insomma...da non perdere! Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne. La nostra animatrice Antonella sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 30 euro (11 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 18,90 euro saldo menù sul posto)

Quota senza Vip-card donna: 29 euro (10 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 18,90 euro saldo menù alla carta sul posto)

Titolari Vip-card: 26 euro (7 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 18,90 euro saldo menù alla carta sul posto)

Ti aspettiamo alle ore 13 Yama Sushi Padova - Via Venezia, 65, 35131 Padova (Pd). Per ulteriori informazioni, prenotazioni: 3488781211.