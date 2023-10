A San Lorenzo di Albignasego "Che stinchi di santi"

L'evento del momento! Due serate di musica e divertimento per grandi e piccini. Venerdì 3 e Sabato 4 Novembre dalle 19.30, la festa della birra arriva a San Lorenzo di Albignasego, con porzioni per tutti di Stinco, patate, crauti, porchetta e... Fiumi di birra. Ovviamente non possono mancare dolci e menù dedicati ai più piccoli. Venerdì 3 Novembre accompagnerà la serata musica dal vivo e rock'n roll. Sabato 4 Novembre ci divertiremo con il QUIZZETTONE! Verranno proposte più manche a squadre a cui tutti potranno partecipare e vincere ricchi premi e cottion.

Per info e prenotazioni chiama o scrivi al 3341643354