Pranzo con delitto campestre: "Fantasma in Gastaldia"

Pronti a vivere un pranzo davvero alternativo? Prima cosa: sarà “campestre”, in tutti i sensi della parola!! Ci siederemo attorno ad un falò, sul fieno, e in stile spartano pranzeremo a km zero!! Seconda cosa: sarà un pranzo interattivo, a base di supposizioni, misteri e risate. Vi trasformerete infatti in investigatori per scoprire l’assassino di un bizzarro crimine avvenuto all’interno della dimora in campagna della famosissima nobile Irma Sguzzati! Vi aspettiamo DOMENICA 19 NOVEMBRE al PARCO FRASSANELLE a Rovolon (PD): vi attende un vero e proprio PRANZO CON DELITTO. L’azienda Valle Madonnina ci allieterà il palato con un gustosissimo pranzo a km zero, e nella durata del pranzo saranno intervallati gli sketch per risolvere il caso. Sarete voi i protagonisti e non mancheranno le risate ed il divertimento!!

Inizio:

ORE 12 puntuali!

Vi aspettiamo all’ingresso, zona segreteria del parco.

Se vuoi, puoi arrivare prima per godere di una passeggiata autunnale in autonomia all’interno del parco (registrazione disponibile dalle ore 11)

COSTO

Costo adulti: 35 euro cad.

Costo bambini (2-13 anni): 25 euro cad.

ATTENZIONE: il pranzo si svolgerà interamente all’esterno, se vorrai potrai portarti una tua copertina! Il clima sarà famigliare, spartano e divertente.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/vSK4QXzWm98Xc3ao8

Grafica a cura di In.Colli Show Tour