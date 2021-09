Il pranzo della domenica tra le vigne dalla fattoria Il Brolo a Monterosso

Orario non disponibile

Quando Dal 26/09/2021 al 26/09/2021 Orario non disponibile

Domenica 26 settembre alle ore 12.30 ci troveremo per pranzo in una Fattoria Sociale di 20 ettari biologici "Il Brolo" - podere, con oltre una dozzina di campi, antico accesso a Villa Bembo Scalfo Monzino, detta “la Bembiana". Ai piedi della piccola frazione di Monterosso nel Comune di Teolo, al confine con Abano Terme. Le vigne della proprietà affacciano a Sud-Est e racchiudono tutti i sapori e le sensazioni dei rilievi di origine vulcanica che le circondano.

Quando un pranzo diventa un'esperienza esclusiva: vivere la natura, degustare i sapori della cucina territoriale sapientemente valorizzati dalla nostra Chef Isabella Guariento, assaporare vini biologici d’eccellenza del Podere, scoprire un luogo di autentica socialità e radicata passione per le attività produttive amiche della terra.

Tutto ciò tra i vigneti per godere appieno dei profumi collinari.

Pronti a rilassarvi tra i filari?

Dalle terre della Fattoria Il Brolo nascono prodotti biologici sostenibili di qualità elevata. Tre sono le principali attività che coinvolgono l'Impresa Agricola: la viticoltura, nei dieci ettari della proprietà vengono coltivate le varietà storiche dei Colli Euganei e le moderne varietà ibride nel rispetto del disciplinare di produzione biologica; la gelsibachicoltura con un gelseto di 3 ettari da cui si raccolgono le foglie, esclusivo nutrimento del baco da seta; e la Fattoria Sociale, luogo di vita lavoro e relazione, di coinvolgimento culturale e inclusione sociale.

«Finestra sui Colli è vivere cibo e vino all'aria aperta, tra le splendide vigne dei Colli Euganei. Nessun pensiero, nessuna preoccupazione, pensiamo a tutto noi... L’amore nasce tra le vigne».

Gli orari e lo svolgimento del pranzo:

ingresso alle ore 12.30

Consulta il menù* ( qui ) e prenota la tua Esperienza di Gusto in Vigna. Acquisto tramite e-commerce in pochi semplici step

) e prenota la tua Esperienza di Gusto in Vigna. Acquisto tramite e-commerce in pochi semplici step Per le domande più ricorrenti abbiamo provveduto a integrare con risposte articolate e spiegazioni nella sezione FAQ (domande poste frequentemente - qui ).

). Le prenotazioni chiudono venerdì 24 settembre - (capienza massima 50 persone).

Partecipazione

Il prezzo dell'esperienza è di 50 euro a persona / 20 euro bambino dai 6 anni.

Informazioni

Fattoria "Il Brolo" - Via IV novembre 40 - 35037 Teolo (PD)

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria. Non farti scappare l'Esperienza!:) Al momento della prenotazione vi verranno fornite tutte le informative sul Protocollo Covid-19 Free, nel rispetto della vostra privacy, che puoi consultare a questo link: https://www.soluzionieventi.it/news/le-regole-per-un_esperienza-di-gusto-in-completa-sicurezza.htm

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli:

*in ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto

*In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

