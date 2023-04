Pranzo e passeggiata di primavera ad Abano Terme

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo alla carta) Quota senza Vip-card donna: 10 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo alla carta) Titolari Vip-card: 7 euro (di quota organizzativa per riservare il posto+ saldo aperitivo alla carta)

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

i fronte al Parco del Montirone, un locale moderno ma che guarda alla tradizione: la Piccola Osteria Padovana vi aspetta per un pranzo coi fiocchi! Panini ghiotti, taglieri di salumi e formaggi ben selezionati, primi con paste fatte in casa e la tipica pasta e fagioli, secondi di tradizione oltre a una selezione di vini dei Colli Euganei. Dopo un gustoso pranzo in compagnia faremo una piacevole passeggiata ad Abano Terme per goderci un pomeriggio di primavera tutti insieme. Nel corso della giornata avrete la possibilità di conoscere gente nuova e single, stringere nuove amicizie e, perché no, trovare qualcuno a voi affine, programmare altre uscire e condividere nuovi interessi e passioni. Vi aspetta un'imperdibile esperienza, non mancate!

Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne. La nostra animatrice Antonella sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie!

Costi:

Sconti se porti degli amici

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 15 Maggio 2023. Ritrovo alle ore 12.30 presso - Piccola Osteria Padovana - Via Cornelio Augure 35031 Abano Terme. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 348 8781211.