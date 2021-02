Pranzo di San Valentino al Pedrocchi

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/166231348373560/

"L'amore ci salverà", con queste parole il Caffè Pedrocchi vuole ripartire, ricominciando proprio dalla festa degli innamorati.

Quest'anno potrete festeggiare in tutta sicurezza presso l'elegante Sala Rossini, al Piano Nobile del Caffè.

Il pranzo inizierà alle ore 12.30 e sarà reso ancora più romantico dal duo (in musica e in amore) dei Duophonic.

Menu:

Entrée di San Valentino

Franciacorta Brut DOCG Contadi Castaldi

Cuori di capesante su crema di peperoni alla vaniglia

Risotto allo Champagne con fragole e tartare di gamberi al lime

Franciacorta Rosè DOCG Contadi Castaldi

Tonno scottato al pepe Sichuan su crema di topinambur e crumble al pomodoro

Chardonnay Volpe Pasini

Sorbetto al melograno

Dolce da condividere:

Tortino al cioccolato con cuore morbido al pistacchio e salsa al rum e tabacco

Semifreddo al frutto della passione con salsa ai frutti rossi

Moscato Fior d’Arancio DOCG Il Filò delle Vigne

Caffè Pedrocchi

Event price: Euro 120 a coppia

Prenotando entro il 10 febbraio, il prezzo a coppia è di euro 100.

Info&booking prenotazioni@caffepedrocchi.it tel. 049.8781231

