"Il prato infinito" + “Il paesaggio è un mostro. Città selvatiche e nature ibride”, spettacolo e incontro a Padova

#Padova giovedì 15 settembre dalle 18.30 nell'ambito del progetto “Green Squares” promosso da Scs Città Solare l'associazione Lies presenta l'incontro con Annalisa Metta, architetta del paesaggio, autrice de: “Il paesaggio è un mostro. Città selvatiche e nature ibride” (Derive approdi editore) in dialogo con Giampaolo Barbariol, dottore forestale e già a capo del settore Verde del Comune di Padova.

“Urbano” significa anche gentile, corretto, cortese. Il verde in città è molto “urbano”, cioè in altre parole, addomesticato. Lo ospitiamo nelle nostre città, anzi lo chiediamo a gran voce, a patto che non turbi e non disturbi. Potremo invece dare spazio all'imprevisto e alla meraviglia rimettendo in discussione il nostro rapporto con la natura.

L'incontro sarà preceduto, alle ore 18.30, dallo spettacolo teatrale open air a cura di Antonio Irre, "Il prato infinito"

Liberamente ispirato a Palomar di Italo Calvino ed alla Metamorfosi delle Piante di Goethe, lo spettacolo è pensato per spazi aperti e accompagna lo spettatore in una suggestiva passeggiata per scoprire la complessa relazione tra microcosmo e macrocosmo.

L'incontro si terrà presso il giardino delle case popolari di via Pinelli, zona Crocefisso

Una serata che esplora, attraverso il teatro e le parole, il nostro rapporto con il verde in città.

Una delle iniziative di ????? ???????, un progetto di @CittaSolare volto a creare comunità animando gli spazi del rione Crocifisso.

di e con @antonioirre

Spettacolo open air

Un monologo, liberamente ispirato a Palomar di Italo Calvino ed alla Metamorfosi delle Piante di Goethe, che accompagna lo spettatore in una suggestiva passeggiata per scoprire la complessa relazione tra microcosmo e macrocosmo.

a cura di @LIES

Dialoga con l'autrice #GiampaoloBarbariol, dottore forestale e già a capo del settore Verde del Comune di Padova

L'evento è organizzato da @Antonio Irre, @LIES e @cittasolare Soc. Coop. Soc. Città So.La.Re.

Ingresso gratuito

Iniziativa realizzata con il contributo del @comunepadova Comune di Padova nell'ambito del progetto “La città delle idee 2022-23”

