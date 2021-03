“Pre-istoric selfie”: teatro in live streaming offerto dal comune di Montegrotto Terme

Dopo i successi degli spettacoli di gennaio e febbraio, riprende il teatro in live streaming per bambini, ragazzi e famiglie offerto dall'assessorato all'Istruzione del Comune di Montegrotto Terme. Domenica 28 maggio alle 17.30 sulla piattaforma zoom andrà in scena con “Pre-istoric selfie” messo in scena appositamente per il web dalla compagnia Filo di Rame, in una modalità che prevede interazione con il pubblico a casa.

«Preparatevi - annuncia l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton - a vivere nuove emozioni. Questa volta ad accompagnarci ci saranno Camillo, un bambino nativo-digitale come tanti, che vive la sua vita in costante simbiosi con la tecnologia».

Lo spettacolo verte sul rapporto tra natura e tecnologia, un tema su cui i ragazzi in questo periodo, - trovano necessariamente a confrontarsi. Camillo, grazie all’aiuto di iSgnap, il suo fido tablet, compagno inseparabile di avventure, incontra Bu e Ba, due uomini primitivi in carne ed ossa.

Nel tentativo di riportare a casa i primitivi, fra mille divertenti peripezie nascerà un’amicizia che renderà l’incontro indimenticabile e motivo di crescita per Camillo. Due mondi tanto differenti si scontrano alla ricerca di ciò che è sostanziale per la felicità dell’uomo: la tecnologia ha migliorato la vita dell'uomo oppure no... a voi la risposta!

Chi desidera partecipare allo spettacolo deve inviare la richiesta all'indirizzo mail info@teatrodellagranguardia.it specificando nome, cognome, e-mail e comune di residenza. Nel caso le prenotazioni fossero troppe verrà data priorità ai residenti nel Comune di Montegrotto Terme. Per ulteriori informazioni e richieste è possibile chiamare il numero 3939812287.

Info web

https://www.facebook.com/TeatroDellaGranGuardia/