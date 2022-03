In preghiera con Papa Francesco: l’invito del vescovo in Cattedrale a Padova

Prezzo non disponibile

La Chiesa di Padova accoglie l’invito di papa Francesco e si unisce in preghiera per la pace il prossimo 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore a Maria.

«Invito – sono le parole del Santo Padre all’Angelus di domenica 20 marzo – ogni comunità e ogni fedele a unirsi a me venerdì 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione, nel compiere un solenne Atto di consacrazione dell’umanità, specialmente della Russia e dell’Ucraina, al Cuore immacolato di Maria, affinché Lei, la Regina della pace, ottenga al mondo la pace».

Facendo proprio questo accorato appello il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, pregherà il santo rosario e l’atto di affidamento a Maria, nella basilica Cattedrale a Padova, venerdì 25 marzo alle ore 17, ora in cui il Santo Padre, affiderà l’umanità al Cuore immacolato di Maria durante la celebrazione penitenziale in basilica di San Pietro.

La preghiera con il vescovo sarà davanti all’altare della Madonna.

Il vescovo Claudio invita inoltre i preti, e in particolare i rettori dei santuari mariani, le comunità cristiane, i religiosi, le religiose e i fedeli tutti a unirsi in preghiera venerdì 25 marzo, per quanto possibile alla stessa ora.