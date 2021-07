Un successo inarrestabile per i vini dei colli Euganei: una cascata di riconoscimenti al concorso "EnoConegliano"

Dama d’Oro, Sigillo d’Argento, Sigillo di Bronzo e Diploma di Merito, i vini dei Colli collezionano un riconoscimento dietro l'altro. I risultati di “EnoConegliano 23esimo concorso enologico regionale selezione dei vini veneti” non lasciano alcun dubbio: gli Euganei in totale, portano a casa ben 40 vini premiati.

I premi

Molti i vini del territorio che hanno ricevuto un punteggio complessivo di almeno 82 centesimi, corrispondenti all’aggettivazione “ottimo” in base al metodo di valutazione “Union Internationale des Oenologues”, a cui è stato assegnato il Diploma di Merito. Inoltre, ai primi tre vini classificati di ciascun gruppo di ogni categoria, sono stati assegnati rispettivamente i premi Dama d’Oro, Sigillo d’Argento e Sigillo di Bronzo.

Il concorso

Il concorso, riservato solo ai vini a denominazione di origine e a indicazione geografica tipica e ai vini spumanti a denominazione di origine e vini spumanti di qualità prodotti nella regione Veneto, si è proposto di far conoscere al consumatore la migliore produzione enologica regionale e stimolare lo sforzo delle aziende vitivinicole per il miglioramento della qualità dei prodotti. La manifestazione, indetta e svoltasi alla sede dell’Associazione Dama Castellana di Conegliano, è stata realizzata il 15 e 16 luglio con la collaborazione dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani che si è assunta la responsabilità dell’esecuzione tecnico operativa delle selezioni. I commissari, divisi in cinque commissioni (formate per sorteggio dalla signora Laura Martini, responsabile legale del Concorso), ognuna composta da quattro enologi e da un giornalista hanno valutato in due giorni di lavori 493 campioni presentati da 169 aziende in rappresentanza delle province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

I riconoscimenti

Per i vini rossi tranquilli a denominazione di origine prodotti nel 2019 o nel 2018 il premio Dama d’Oro va all’az. agr. Alla Campagnola di Vo’ con il loro Colli Euganei Doc Cabernet "Cantico" 2018, Nella stessa categoria Sigillo d’Argento per il Colli Euganei Doc Merlot "Giaretta" 2019 e Sigillo di Bronzo per il Colli Euganei Doc rosso "Quintus" 2019 de La Roccola soc.agr. di Belluco A.&C. di Cinto Euganeo.

Per i vini rossi tranquilli a denominazione di origine prodotti nel 2017 o negli anni precedenti il Dama d’Oro va al Colli Euganei Doc Merlot vino biologico "Trentasei Mesi" 2015 dell’az. agr. Le Volpi Srl di Baone.

Ottimo risultato anche per i vini passiti a denominazione di origine. Il Dama d’Oro va al Colli Euganei Docg Fior D'arancio passito 2013 dell’ az.agr. Montegrande di Cristofanon Luigi e figli di Rovolon.

Per quanto riguarda i vini rossi tranquilli a indicazione geografica tipica prodotti nel 2020 il premio Dama d’Oro se lo aggiudica Domus Vini Srl di Fossalta di Trebaseleghe con Tre Venezie Igp Refosco dal Peduncolo Rosso "Lo Squero" 2020.

Ancora, per la categoria dei vini rossi tranquilli a indicazione geografica tipica prodotti nel 2019 o nel 2018 in provincia di Padova il Sigillo di Bronzo al Veneto Igt Merlot Khorus "Cigno Nero" 2019 dell’az. vitivinicola Parco del Venda di Vo'.

Per i vini frizzanti a denominazione di origine un Sigillo d’Argento al Colli Euganei Doc Serprino Frizzante 2020 dell’az. agr. Giacomo Salmaso di Montegrotto Terme.

Tra i vini spumanti a denominazione di origine demi-sec e dolci prodotti con fermentazione in autoclave (metodo Martinotti) premio Dama d’Oro al Colli Euganei Docg Fior D'arancio spumante dolce vino biologico dell’az. agr. Le Volpi Srl di Baone e un Sigillo d’Argento al Colli Euganei Fior D'arancio Docg spumante dolce 2020 dell’az. agr. Vitivin. La Costa dei F.lli Facchin di Vo'.

Il premio speciale “Carlo Miconi” è stato assegnato dell’az. agr. Le Volpi Srl di Baone in quanto ha ottenuto il maggior punteggio calcolato dalla somma delle valutazioni più elevate riferite ai tre migliori vini che abbiano ottenuto almeno il punteggio di 82/100, in base al metodo di valutazione “Union Internationale des Oenologues”, purché appartenenti ad almeno due categorie diverse.

Tuttti i premiati nel dettaglio

Premio speciale “Carlo Miconi”

Az. agr. Le Volpi S.r.l.

Baone

VINI BIANCHI TRANQUILLI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PRODOTTI NEL 2020

Diploma di merito

COLLI EUGANEI DOCG FIOR D'ARANCIO SECCO 2019

MONTE FASOLO SRL - CINTO EUGANEO (PD)

VINI BIANCHI TRANQUILLI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PRODOTTI NEL 2019 O NEGLI ANNI PRECEDENTI

Diploma di merito

COLLI EUGANEI DOC CHARDONNAY 2019

MONTE FASOLO SRL - CINTO EUGANEO (PD)

COLLI EUGANEI DOC MANZONI BIANCO VINO BIOLOGICO 2019

AZ. AGR. LE VOLPI SRL - BAONE (PD)

COLLI EUGANEI DOCG FIOR D'ARANCIO SECCO "IMPETO" 2019

AZ. AGR. SEMPLICE VERONESE DI VERONESE ORLANDINO E FURLAN ANTONELLA - CINTO EUGANEO (PD)

VINI ROSSI TRANQUILLI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PRODOTTI NEL 2020

Diploma di merito

COLLI EUGANEI DOC CABERNET 2020

AZ. AGR. GIACOMO SALMASO - MONTEGROTTO TERME (PD)

VENEZIA DOP CABERNET SAUVIGNON "TERRE DEI DOGI" 2020

DOMUS VINI SRL - FOSSALTA DI TREBASELEGHE (PD)

VENEZIA DOP MERLOT "TERRE DEI DOGI" 2020

DOMUS VINI SRL - FOSSALTA DI TREBASELEGHE (PD)

VINI ROSSI TRANQUILLI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PRODOTTI NEL 2019 O NEL 2018

Premio Dama d’Oro

COLLI EUGANEI DOC CABERNET "CANTICO" 2018

AZ. AGR. ALLA CAMPAGNOLA - VO' (PD)

Premio Sigillo d’Argento

COLLI EUGANEI DOC MERLOT "GIARETTA" 2019

LA ROCCOLA SOC.AGR. DI BELLUCO A.&C. - CINTO EUGANEO (PD)

Premio Sigillo di Bronzo

COLLI EUGANEI DOC ROSSO "QUINTUS" 2019

LA ROCCOLA SOC.AGR. DI BELLUCO A.&C. - CINTO EUGANEO (PD)

Diploma di merito

COLLI EUGANEI DOC CABERNET VINO BIOLOGICO "OTTO MESI" 2019

AZ. AGR. LE VOLPI SRL - BAONE (PD)

COLLI EUGANEI DOC MERLOT 2018

MONTE FASOLO SRL - CINTO EUGANEO (PD)

COLLI EUGANEI DOC ROSSO "01/01" 2018

CANTINA LA MINCANA - DAL MARTELLO - DUE CARRARE (PD)

COLLI EUGANEI DOC ROSSO 2018

MONTE FASOLO SRL - CINTO EUGANEO (PD)

VINI ROSSI TRANQUILLI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PRODOTTI NEL 2017 O NEGLI ANNI PRECEDENTI

Premio Dama d’Oro

COLLI EUGANEI DOC MERLOT VINO BIOLOGICO "TRENTASEI MESI" 2015

AZ. AGR. LE VOLPI SRL - BAONE (PD)

Diploma di merito

COLLI EUGANEI DOC CABERNET RISERVA "MAGNIFICAT" 2017

AZ. AGR. ALLA CAMPAGNOLA - VO' (PD)

COLLI EUGANEI DOC ROSSO "ETYMO" 2017

CASA VINICOLA ZONIN 1821 S.P.A. - GAMBELLARA (VI)

COLLI EUGANEI DOC ROSSO "NOGAREO" 2017

AZ.AGR. VIGNA VECCHIA - CINTO EUGANEO (PD)

COLLI EUGANEI DOC ROSSO RISERVA "OTTOMANO" 2016

AZ.AGR. MONTEGRANDE DI CRISTOFANON LUIGI E FIGLI - ROVOLON (PD)

VINI PASSITI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Premio Dama d’Oro

COLLI EUGANEI DOCG FIOR D'ARANCIO PASSITO 2013

AZ.AGR. MONTEGRANDE DI CRISTOFANON LUIGI E FIGLI - ROVOLON (PD)

VINI BIANCHI TRANQUILLI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA PRODOTTI NEL 2020

Diploma di merito

TREVENEZIE IGT BIANCO "PRIMALUCE" 2020

AZ. AGR. VITIVN. LA COSTA DEI F.LLI FACCHIN - VO' (PD)

VENETO IGT MANZONI BIANCO 2020

AZ. AGR. GIACOMO SALMASO - MONTEGROTTO TERME (PD)

VENETO IGT PINELLO 2020

AZ. VITIVINICOLA PARCO DEL VENDA - VO' (PD)

VENETO IGT SAUVIGNON KRETOS "CIGNO BIANCO" 2020

AZ. VITIVINICOLA PARCO DEL VENDA - VO' (PD)

VINI ROSSI TRANQUILLI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA PRODOTTI NEL 2020

Premio Dama d’Oro

TRE VENEZIE IGP REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO "LO SQUERO" 2020

DOMUS VINI SRL - FOSSALTA DI TREBASELEGHE (PD)

Diploma di merito

VENETO IGT CABERNET 2020

AZ. AGR. VITIVN. LA COSTA DEI F.LLI FACCHIN - VO' (PD)

VENETO IGT MERLOT "LAPILLI" 2020

AZ. VITIVINICOLA PARCO DEL VENDA - VO' (PD)

VINI ROSSI TRANQUILLI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA PRODOTTI NEL 2019 O NEL 2018

Premio Sigillo di Bronzo

VENETO IGT MERLOT KHORUS "CIGNO NERO" 2019

AZ. VITIVINICOLA PARCO DEL VENDA - VO' (PD)

VINI ROSSI TRANQUILLI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA PRODOTTI NEL 2017 E ANNI ANTECEDENTI

Diploma di merito

VENETO IGP ROSSO "NOVECENTO23" 2017

DOMUS VINI SRL - FOSSALTA DI TREBASELEGHE (PD)

VINI FRIZZANTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Premio Sigillo d’Argento

COLLI EUGANEI DOC SERPRINO FRIZZANTE 2020

AZ. AGR. GIACOMO SALMASO - MONTEGROTTO TERME (PD)

Diploma di merito

COLLI EUGANEI DOC SERPRINO FRIZZANTE 2020

AZ. AGR. ALLA CAMPAGNOLA - VO' (PD)

COLLI EUGANEI DOC SERPRINO FRIZZANTE VINO BIOLOGICO 2020

CA DEL COLLE - VO' (PD)

VINI SPUMANTI BRUT NATURE, EXTRA BRUT, BRUT, EXTRA DRY, DRY PRODOTTI CON FERMENTAZIONE IN AUTOCLAVE (METODO MARTINOTTI)

Diploma di merito

ASOLO PROSECCO DOCG SUPERIORE SPUMANTE DRY MILLESIMATO 2020

DOMUS VINI SRL - FOSSALTA DI TREBASELEGHE (PD)

PROSECCO DOC SPUMANTE EXTRA DRY

AZ.AGR. VIGNA VECCHIA - CINTO EUGANEO (PD)

PROSECCO DOC SPUMANTE EXTRA DRY MILLESIMATO 2019

AZ. AGR. ALLA CAMPAGNOLA - VO' (PD)

VINI SPUMANTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEMI-SEC E DOLCI PRODOTTI CON FERMENTAZIONE IN AUTOCLAVE (METODO MARTINOTTI)

Premio Dama d’Oro

COLLI EUGANEI DOCG FIOR D'ARANCIO SPUMANTE DOLCE VINO BIOLOGICO

AZ. AGR. LE VOLPI SRL - BAONE (PD)

Premio Sigillo d’Argento

COLLI EUGANEI FIOR D'ARANCIO DOCG SPUMANTE DOLCE 2020

AZ. AGR. VITIVN. LA COSTA DEI F.LLI FACCHIN - VO' (PD)

Diploma di merito

COLLI EUGANEI DOCG FIOR D'ARANCIO SPUMANTE DOLCE 2020

AZ. AGR. GIACOMO SALMASO - MONTEGROTTO TERME (PD)

COLLI EUGANEI DOCG FIOR D'ARANCIO SPUMANTE DOLCE VINO BIOLOGICO 2020

CA DEL COLLE - VO' (PD)

Info web e approfondimenti

Per conoscere tutti i premiati vi basterà cliccare qui.

Dettagli dal PDF con i risultati del concorso Al concorso i vini tranquilli sono stati suddivisi in sette gruppi: vini bianchi prodotti nel 2020, vini bianchi prodotti nel 2019 o negli anni precedenti, vini rosati, vini rossi prodotti nel 2020, vini rossi prodotti nel 2019 o nel 2018, vini rossi prodotti nel 2017 o negli anni precedenti, vini passiti; i vini frizzanti; mentre i vini spumanti sono stati suddivisi tra quelli prodotti con fermentazione in autoclave (metodo Martinotti)

e quelli prodotti con fermentazione in bottiglia (metodo classico) a denominazione di origine e vini spumanti di qualità. I campioni sono pervenuti e stati catalogati dall’Associazione Dama Castellana di Conegliano e successivamente resi anonimi dalla signora Laura Martini, responsabile legale del Concorso, quindi sono stati valutati con il metodo “Union Internationale des Oenologues”. Le operazioni di selezione, divise in quattro sessioni, si sono ufficialmente aperte giovedì 15 luglio in occasione di un incontro durante il quale è stata presentata la manifestazione.

Il risultato finale di ogni campione è stato calcolato dalla Signora Martini, dopo aver eliminato la scheda con il punteggio più alto e quella con il punteggio più basso, attraverso la media aritmetica delle 3 schede rimanenti. Complessivamente sono stati selezionati 437 vini pari al 89% dei campioni presentati. Ente organizzatore

Associazione Dama Castellana - Conegliano Controlli Ministeriali

Sig. Andrea Squarcia - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Presidenza commissioni di valutazione

Enol. Paolo Brogioni Responsabile legale

Sig.ra Laura Martini

Foto articolo gentilmente concesse da "FOTO Da Ros & Pollesel" - https://facebook.com/FotoDaRosPollesel/ https://www.fotodarosepollesel.it/