Raccontare il territorio: prospettive di valorizzazione e premio “Angelo Ferro” a palazzo Bo

Venerdì 2 ottobre alle ore 17 in Aula Nievo di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, si terrà l’incontro “Raccontare il territorio: storie di Padova”, appuntamento di approfondimento su alcuni temi legati alla storia, l’archeologia e la cultura di Padova e il suo territorio. La manifestazione farà da cornice alla premiazione del vincitore della seconda edizione del “Premio “Angelo Ferro” per la cultura padovana”, promosso dalla Rivista “Padova e il suo territorio” con la collaborazione dell’Associazione Alumni dell’Università di Padova e con il sostegno di Sergia Jessi Ferro.

Vincitore della seconda edizione del Premio è il dott. Luca Brusamento con la tesi magistrale in Scienze storiche dal titolo “Il Monte di Pietà di Padova tra il dominio veneziano e la municipalità provvisoria (1793-1797)". Sono state segnalate dalla Commissione giudicatrice del Premio altre due tesi giudicate di alto profilo per “qualità e originalità”: quella del dott. Marco Baggio laureato con il professor Giovanni Focardi in Scienze Storiche ("Il VII centenario dell'Università di Padova (1922)") e della dott.ssa Sarah Ponte (“Le necropoli di Padova. Clinica pediatrica: le nuove scoperte”) laureata con il professor Andrea Ghiotto in Scienze Archeologiche che faranno rivivere il passato della città di Padova in una sorta di viaggio nella storia, anzi nelle “storie” della nostra città.

«L'Associazione Alumni è felice di rinnovare con la seconda edizione del Premio "Angelo Ferro per la cultura padovana" la proficua collaborazione con l'Associazione Padova e il suo Territorio, che offre tra l'altro a tutti i nostri iscritti agevolazioni per l'abbonamento all'omonima rivista. Il Premio "Angelo Ferro per la cultura padovana" - dice Andrea Vinelli, Presidente Associazione Alumni dell’Università degli studi di Padova - è volto a valorizzare il lavoro di alto profilo di una Alumna o di un Alumno in ambito storico, artistico e culturale del nostro stesso territorio e nello specifico della città di Padova, come è il caso di Luca Brusamento, vincitore di questa seconda edizione con una tesi magistrale sul Monte di Pietà di Padova».

«L’Associazione Padova e il suo territorio - afferma Antonio Cortellazzo, Presidente Associazione Padova e il suo Territorio - è grata alla signora Sergia Jessi Ferri che consente alla nostra rivista di storia, arte e cultura di ricordare e onorare Angelo Ferro, conferendo un premio e illustrando una tesi di laurea magistrale che ha svolto una rigorosa ricerca storica su una benemerita istituzione della Padova del passato. La stessa Padova ove Angelo Ferro ha dedicato, con genialità’ e passione, il suo impegno nel realizzare iniziative che restano nel patrimonio di civiltà’ e solidarietà’ del territorio».

Nel corso dell’incontro verranno ripercorsi luoghi e istituzioni che hanno caratterizzato Padova e il suo passato: il Monte di Pietà, oggi sede di una Fondazione bancaria, la necropoli romana e il vasto lavoro di scavi e scoperte archeologiche condotte sotto le mura dell’Ospedale della città e infine l’importante anniversario dell’Università di Padova e il suo contesto storico nel difficile periodo post-bellico. Venerdì 2 ottobre alle ore 17 in Aula Nievo dopo i saluti di Antonio Cortellazzo, Presidente Associazione Padova e il suo Territorio, Isabella Zotti Minici, Consigliera Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, Gilberto Muraro, Presidente Fondazione Cariparo, verrà presentato da Sergia Jessi Ferro, storica dell'arte e pubblicista, il Premio “Angelo Ferro”. Anna Soatto, consigliere dell’Associazione Padova e il suo Territorio e segretaria della Commissione giudicatrice, illustrerà i lavori della Commissione e successivamente verrà proclamato il vincitore. Walter Panciera, docente di Storia moderna al Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità, introdurrà la discussione con il vincitore e con gli autori delle tesi segnalate in una conversazione moderata da Stefania Mattioli Pesavento, docente di Archeologia romana sempre all’Università di Padova. Concluderà la premiazione Giorgio Ronconi, Direttore della Rivista Padova e il suo Territorio.

Il Premio “Angelo Ferro” per la cultura padovana, bandito dalla Rivista “Padova e il suo territorio” con la collaborazione dell’Associazione Alumni dell’Università di Padova è istituito con cadenza annuale su iniziativa di Sergia Jessi Ferro per onorare la memoria del marito, promotore e sostenitore della Rivista stessa. Il premio è riservato a laureati magistrali che abbiano conseguito il titolo presso l’Università degli Studi di Padova e abbiano elaborato una tesi di alto profilo su un argomento riguardante la storia, l’arte e la cultura legate alla città di Padova e al territorio della sua provincia. La Commissione del Premio è composta da Antonio Cortellazzo, Presidente dell’Associazione “Padova e il suo Territorio”, e i docenti Pierluigi Fantelli, Giordana Mariani Canova, Stefania Pesavento, Antonio Rigon, Emilia Vecchi Rippa Bonati, Mirco Zago, nonché dai curatori prof. Giorgio Ronconi e Avv.ssa Anna Soatto. Sostengono il Premio l’ Associazione Alumni dell’Università di Padova che si occupa da sempre di premiare il lavoro di qualità di studenti e studentesse, nonché di professionisti e professioniste non più studenti. Inoltre, è innegabile il fortissimo legame di mutuo scambio e beneficio fra l'Ateneo e la Città di Padova, due realtà distinte ma essenziali l'una all'altra. Il Premio intende non solo sostenere Alumni e Alumnae che eccellano nelle discipline artistiche e umanistiche, ma anche valorizzare il patrimonio culturale del territorio padovano. La Rivista Padova e il suo territorio si occupa della valorizzazione di storia, arte e cultura di Padova e provincia, e contribuisce con la forte convinzione di premiare proprio quegli Alumni che hanno saputo riscoprire e raccontare con il proprio lavoro i tesori artistici e culturali che la città di Padova e il territorio circostante racchiudono e conservano. Il Premio è istituito su iniziativa di Sergia Jessi Ferro, onde onorare la memoria del marito Angelo, promotore e sostenitore della rivista stessa.

Form iscrizione obbligatoria all’evento: https://www.alumniunipd.it/ blog/event/raccontare-il- territorio-storie-di-padova/