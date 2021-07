Al via il premio Scimone, 24 i nomi in lizza per un posto nell'Olimpo della musica

Al via la selezione per il Premio Internazionale dedicato al Maestro Claudio Scimone, fondatore dell’Orchestra de “I Solisti Veneti”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

Le candidature

Il Premio, istituto da Rotary Club Padova e da Inner Wheel Club Padova Carf, quest’anno ha visto tradurre il generoso impegno della famiglia Pancolini nella creazione di nuove e importanti sezioni del Premio, da sempre riservato agli archi e quindi rivolto a giovani violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti. Moltissime le candidature pervenute alla Giuria del Premio Internazionale, composta dal Maestro Nicola Guerini, Presidente di Giuria; Clementine Hoogendoorn Scimone, Giurato ad honorem; Giuliano Carella, Direttore Artistico de “I Solisti Veneti”; Lucio Degani, primo violino solista de “I Solisti Veneti” e Elio Orio, Direttore del Conservatorio di Musica Cesare Pollini. I giovani candidati reputati idoneai alla selezione per aggiudicarsi una delle sezioni del Premio sono 24 e provengono da tutta Italia ( Amneris Rossi Lucia; Ballo Bertin Michele; Bartoletti Caterina; Baschiera Andrea; Burriesci Gianni; Calcagno Doriana; Campagnaro Ernesto; Colpi Emilio Maria; Fassetta Elisa; Furlanetto Giacomo; Gibboni Giuseppe; Guzzoni Ferruccio; Ingrosso Tobias; Mardegan Francesco; Miola Eva; Mura Chiara; Repetto Raphael; Rizzato Giacomo; Rollo Anastasia; Salvemini Maria Serena; Scimemi Pietro; Scimemi Tommaso; Silvestri Tito; Stefanelli Francesco).

La premiazione

Martedì 3 agosto verrà estratta la lettera che decreterà il cognome del musicista che per primo darà inizio alle audizioni. I finalisti si esibiranno quindi in ordine alfabetico, mercoledì 4 agosto all’Istituto Bertacchi del Conservatorio di Musica Cesare Pollini in via Giovanni Bertacchi, 15 bis a Padova. Al termine delle audizioni la giuria assegnerà il “Premio Internazionale Claudio Scimone II^ edizione 2021”, i Premi Speciali “Giuseppe Tartini” e “Giovane Talento” e quattro borse di studio.