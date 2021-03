Premio letterario Galileo 2021, incontro con Chiara Valerio “La matematica è politica​”

Dal 7 aprile, ogni settimana, un incontro con i cinque autori in lizza per il Premio: Antonio Casilli, Barbara Mazzolai, Pier Paolo Di Fiore, Alberto Piazza, Chiara Valerio.

Le opere

Queste le opere che accederanno alla fase finale del Premio:

La matematica è politica​

— Giovedì 29 aprile, ore 18.30

Evento digitale

Chiara Valerio, scrittrice, editor e conduttrice radiofonica, autrice de La matematica è politica (Einaudi)

dialoga con

Silvia Bencivelli, giornalista scientifica

Francesca Buoninconti, giornalista scientifica

Il libro. La matematica rivista come prassi politica, e non solo come teoria, è un formidabile esercizio di democrazia: come la democrazia si fonda su un sistema di regole, crea comunità e lavora sulle relazioni. Come la democrazia, la matematica amplia ma non nega. Studiando matematica si capiscono molte cose sulla verità. Per esempio che le verità sono partecipate e pertanto i principî di autorità non esistono; che le verità sono tutte assolute ma tutte transitorie perché dipendono dall’insieme di definizione e dalle condizioni al contorno. Svolgere un problema matematico è un esercizio di democrazia perché chi non accetta l’errore e non si esercita nell’intenzione di capire il mondo non riesce né a cambiarlo né a governarlo.

Genetica e destino

— Giovedì 6 maggio, ore 18.30

Evento digitale

Alberto Piazza, professore emerito di Genetica umana Università di Torino, autore di Genetica e destino. Riflessioni su identità, memoria ed evoluzione (Codice Edizioni)

dialoga con

Luciano Onder, giornalista, conduttore TG5 Salute

Il libro. Le sempre maggiori conoscenze che stiamo accumulando sulla genetica e sull’evoluzione umana hanno una forte influenza sulla percezione che avvertiamo di noi stessi. Un’influenza tale da richiamare un concetto potente come il destino, spesso associato a un’idea di predeterminazione scritta nei nostri geni. La realtà è però ben più complessa. In questa raccolta di saggi, il genetista Alberto Piazza prende spunto proprio dal significato di destino per tracciare un viaggio di esplorazione della natura biologica, culturale e morale dell’essere umano, dove scienza, letteratura e filosofia si incontrano e dialogano. Muovendosi con disinvoltura tra Primo Levi e Mozart, tra Charles Darwin e Achille Campanile, Piazza ci conduce in un’appassionata e profonda riflessione sull’identità, la memoria, la morale e l’etica.

