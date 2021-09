Consegna del premio Ippolito Nievo a Giancarlo De Cataldo alla Sala della Gran Guardia

Con la consegna a Giancarlo De Cataldo del Premio Ippolito Nievo si conclude ufficialmente l’edizione 2020 di 800 Padova Festival. Un appuntamento a lungo atteso dopo l’incontro in diretta streaming con De Cataldo che si è tenuto a dicembre 2020.

L'incontro che si terrà giovedì 30 settembre, a partire dalle 18.30, nella Sala della Gran Guardia (accesso dalla Loggia) a Padova, sarà un’occasione unica per conoscere uno dei grandi maestri della scena letteraria italiana italiana, creatore di saghe che sono ormai diventate parte integrante dell’immaginario pop come Romanzo Criminale o Suburra.

Il premio, conferito dal comitato scientifico degli "Ottocenteschi", andrà al romanzo storico "Quasi per caso", edito da Mondadori, che ha per protagonista il maggiore Emiliano Mercalli di Saint-Just. Emiliano, reduce dalla disfatta di Novara (1849), dove gli austriaci di Radetzky hanno stroncato il sogno di Carlo Alberto, torna a Torino per sposare la fidanzata Naide, una delle prime donne-medico d'Italia. Ma Naide, una patriota convinta, non è più lì, e, mentre lui era sul campo di battaglia, è corsa a Roma, dove Mazzini sta cambiando la Storia con il miracolo progressista della Repubblica Romana. Emiliano, che vuole raggiungerla, ne ha l'occasione giusta grazie a Cavour che lo spedisce proprio a Roma, alla ricerca del giovane Aymone, compagno di bagordi di Vittorio Emanuele II.

Le motivazioni del Premio

Costituito presso lo storico Caffè Pedrocchi di Padova, il comitato scientifico del premio – rappresentato da cinque amici oltre che donne e uomini di cultura della città, ribattezzatisi Gli Ottocenteschi – ha scelto di premiare quest’anno il romanzo Quasi per caso di Giancarlo de Cataldo che per le proprie caratteristiche incarna perfettamente lo spirito del Premio. Più in particolare la motivazione è la seguente:

per il suo impianto classico che, lungi da renderlo ascrivibile a un genere, lo caratterizza come romanzo letterario capace di raccontare, con uno stile efficace e colto, uno spaccato affascinante del Risorgimento Italiano, contribuendo in modo importante a coltivare una memoria e un’attenzione alle tante identità culturali che fecero questo Paese;

per la magnifica galleria di personaggi abilmente cesellati, complessi, ricchi di contraddizioni: dal formidabile maggiore Emiliano Mercalli di Saint-Just all'avvenente canzonettista Naide Malarò, tra le prime donne-medico d'Italia, fino ai ritratti efficaci e vividi di Camillo Benso, conte di Cavour e Giuseppe Mazzini;

per il ricco intreccio, il susseguirsi d'intrighi, il sapore d'avventura, l'accurata ricostruzione storica e per quell'appassionato temperamento narrativo che restituisce le inquietudini, le fragilità e le passioni sottese alla nascita d'una nazione.

L’incontro si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid19: si potrà accedere alla Sala della Gran Guardia soltanto se muniti di greenpass. L’accesso all’incontro è gratuito ma la prenotazione del posto è obbligatoria a causa della capienza ridotta della sala. È possibile prenotare il proprio posto gratuito direttamente su Eventbrite.

Link per registrarsi all'evento e partecipare il 30 settembre alle 18.30 in Sala della Gran Guardia:

https://www.eventbrite.it/e/ consegna-premio-ippolito- nievo-a-giancarlo-de-cataldo- 800-padova-festival-tickets- 180139781937?fbclid= IwAR0x7fYRixEY-sqyRfIYU_i- Ci7AzcI3BrqMGJWv- zcn1mjrEcDy3kZhs0U

800 Padova Festival

800 Padova Festival è un evento ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Sugarpulp in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Padova e con il Patrocinio della Regione Veneto, della Fondazione Veneto Film Commission e del Comune di Padova.

Link all'intervista a De Cataldo in streaming: https://www. youtube.com/watch?v=fvNF__ GvpqU&feature=emb_logo

Foto articolo da comunicato stampa e da evento EventBrite

