Premio nonno speciale 2020, cerimonia al Centro culturale Altinate San Gaetano

L’Associazione nazionale nonni organizza, come ogni anno in collaborazione con il Comune di Padova, la cerimonia di premiazione di un “nonno” che si è distinto per il suo impegno familiare, sociale, culturale, lavorativo.

Attraverso la valorizzazione della figura dei nonni, l’Associazione intende promuovere il valore intrinseco della famiglia nel suo più alto significato culturale e sociale.

Quest’anno i premiati sono tre, Francesco e Rosella Canella e Maria Giovanna Bortolotto.

A questo premio si accompagna sempre il Premio nipote ideale 2020, che quest’anno è stato assegnato a Niccolò Michelini e Alessia e Marco Cecere.

La cerimonia viene allietata della formazione cameristica musicale Bottega Tartiniana.

Introduce Graziella Morello, presidente Associazione nazionale nonni. Coordina Eleonora Mosco.

Apputamento alle ore 18 venerdì 2 ottobre al Centro Culturale Altinate San Gaetano.

Per informazioni

Graziella Morello, presidente Associazione nazionale nonni

telefono 049 8755673

e-mail graziella.morello@gmail.com