È giunto alla tredicesima edizione il Premio Prospettiva Danza Teatro, promosso dal Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Arteven/Regione del Veneto e la direzione artistica di Laura Pulin, che ne è l’ideatrice.

Il concorso

Il concorso rappresenta un’importante occasione per i giovani artisti di confrontarsi con una giuria di comprovata esperienza internazionale composta da coreografi, direttori artistici, direttori di teatri e operatori del settore. Possono partecipare i coreografi di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti al momento dell’iscrizione. I partecipanti possono candidare delle creazioni già precedentemente presentate in pubblico in forma di studio o in corso di realizzazione e il progetto vincitore debutterà nella sua interezza - e in anteprima per il Veneto - durante l’edizione 2023 del Festival.

Le esibizioni

Anche quest’anno il Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro offre ai candidati l’opportunità di esibirsi dal vivo in fase di preselezione di fronte ad una commissione dedicata. Alle quattro sedi degli anni scorsi - Firenze in collaborazione con Light Box - Opus Performing Space, Milano in collaborazione con il Corso Danzatore della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, Roma in collaborazione con Teatro Biblioteca Quarticciolo nell’ambito di Fuori Programma Festival e Catania in collaborazione con Scenario Pubblico/Centro Nazionale di Produzione della Danza - si aggiunge Moncalvo (AT) in collaborazione con Orsolina28.

BANDO

SCHEDA DI ADESIONE

Informazioni

Comune di Padova - Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

tel. 049 8205624 - 5611

manifestazioni@comune.padova.it

ARTEVEN

tel. 041 5074711

danza@arteven.it

https://www.myarteven.it/

PROSPETTIVADANZATEATRO

cell. 347 7523160

info@prospettivadanzateatro.it

https://www.prospettivadanzateatro.it/

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/premio-prospettiva-danza-2022

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/premio-prospettiva-danza-2022